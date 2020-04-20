Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya üzerinde corona virüsle mücadele için yetmişten fazla aşı ve yüzlerce ilaç araştırması sürüyor. Bilim adamları bu kez de, iyileşen hastalar ile hastaların D vitamini seviyeleri arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

İspanya’daki Granada Üniversitesi’ndeki iki yüz Covid-19 hastasını içeren on haftalık bir çalışmada, güneş ışığı vitamininin hastalıkla savaşmadaki potansiyel yardımı belirlenmeye çalışacak.

D vitamini, cilt güneş ışığına maruz kaldığında üretiliyor ve sağlıklı bir bağışıklık sistemi için gerekli bir vitamin.

Trinity Colloge Dublin tarafından yakın zamanda yapılan bir çalışmada, D vitamini takviyesi alan yetişkinlerin göğüs enfeksiyonlarında yüz 50 düşüş görüldü.

Sussex Üniversitesi’nden Dr.Jenna Macciochi “D vitamini eksikliği varsa, soğuk algınlığına yakalanma olasılığınız üç ila dört kat daha fazla” dedi.

Doktor Macciochi’nin söylediğine göre eğer D vitamininiz eksikse Covid-19 gibi viral solunum yolu enfeksiyonu yapan hastalıkları daha ağır geçirebilirsiniz.

Dünyada corona virüs vakaları iki buçuk milyona yaklaştı ve 165 bin insan virüsten dolayı hayatını kaybetti.