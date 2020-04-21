Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

İkinci defa plazma bağışlayan Bakır, iyileşen hastaları plazma bağışına çağırdı. Baba oğul, hastalığı yoğun bakıma yatmaya gerek kalmadan daha hafif geçirdiklerini ifade ettiler.

ÜÇ DEFA BAĞIŞ YAPILABİLİYOR

Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, baba oğuldan alınan plazmanın hemen hastalara nakledileceğini belirterek “Bir kişi birer hafta arayla üç defa bağış yapabilir. Bugüne kadar merkezimizde altı iyileşmiş hastadan aldığımız plazmaları sekiz kişiye naklettik. Bugün bağış yapan ilk vericimizin plazmasını kullandığımız yoğun bakımdaki hasta, ventilatörden yani solunum cihazından çıktı ve gözlerini açtı. Yakında servise çıkar” dedi.