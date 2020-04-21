Konsorsiyumda yer alan ABD’de yaşayan Türk bilim adamı Dr. Hakan Özdener “Tat ve koku kaybı, hastaların yüzde 60’ında görülen bir durum ve bu çok ciddi bir rakam. Ancak yeni tip koronavirüste koku ve tat kaybının diğer grip virüslerinin oluşturduğu durumlardan farklı olarak kalıcı, daha uzun süreli ve şiddetli olduğunu görüyoruz. Bu durumu araştırmak için dünya genelinde Türkçe dâhil 20 lisanda anket çalışması başlattık” dedi. AA
Koronavirüsün erken belirtisi koku ve tat kaybı
21.04.2020 - 02:59 | Son Güncelleme: 21.04.2020 - 02:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni tip koronavirüsün yol açtığı koku ve tat kaybını araştırmak üzere dünya genelinde 500’den fazla bilim insanından oluşan bir konsorsiyum kuruldu.
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698129 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/698129.aspx
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