Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Covid-19’a karşı geliştirilen ilk yerli aşının laboratuvar testlerini geçerek hayvan deneyleri safhasına geldiğini duyurdu. Bütün süreçlerin Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile sürdürüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Ovalı, “TÜBİTAK’ın destek verdiği Covid-19 inaktif virüs aşısı çalışmamızda üretimi tamamlayarak hayvan deneylerinin yapılacağı noktaya geldik” dedi. İki farklı aşı geliştirdiklerini ve aşının bugün itibariyle hayvanlar üzerinde denenmeye başlayacağını ifade eden Prof. Dr. Ovalı, “Hayvan deneylerinden sonra Faz-1 çalışmaları başlıyor. Gönüllülerde 3 hafta süren yan etki ve antikor oluşturma açılarından değerlendirme yapılıyor. Sonrasında daha geniş bir popülasyonda aşı çalışmaları devam ediyor. Yeterli güvenlik ve etkinlik elde edildikten sonra çalışma daha da genişletilebiliyor. İdeal şartlarda bütün bunlar, ortalama 3 ayda sonuçlanabilir. Testler başarılı olursa ağustos ayında insanlarda denenebilir. Türkiye’nin 40 yıl sonra test aşamasına gelmiş ilk aşı adayı” dedi. Ovalı, aşılardan birine hocası Prof. Dr. Sait Kapucuoğlu’nun adını simgeleyen SK10 adını verdiğini söyledi.

YERLİ COVID-19’UN FOTOĞRAFI

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Covid-19’un elektron mikroskobuyla büyütülmüş fotoğrafını da paylaşarak, “8 Türk hastadan virüsü izole ettik. Bu da virüsün Türkiye’de çekilen ilk fotoğrafı. Adına ‘yerli Covid’ dedik” diye konuştu.