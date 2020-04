Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

SORU: Nikotinin koronavirüsten koruduğuna dair bazı bilgiler yayınlandı. Gerçekten sigara içmek koruyor mu? Günde bir paket içiyorum. Benim riskim diğer kişilere göre daha mı yüksek olur? (Hakan Sonay)

¥ Alerji ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Recep Aydilek:

CEVAP: Fransa da 350 koronavirüs pozitif olan hasta üzerinde yapılan bir çalışmada hastaların yüzde 4,4’ünün sigara içtiği geri kalanının içmediği bu bakımdan nikotinin faydasının olup olmadığı gündeme geldi. Ancak yine aynı çalışmaya dayanarak bu etkinin bilinmesinin mümkün olmadığı, bir teori aşamasında olan bu düşüncenin doğru olup olmadığının anlaşılması için birçok deneyin yapılması gerektiği söylenmiştir. Şu ana kadar olan bilgiler sigara içen kişilerin içmeyenlere göre 14 kat daha fazla koronavirüs riski altında olduğunu gösteriyor.

Uzun süredir sigarayı günde bir paket içiyorsanız sizin KOAH gibi diğer kronik hastalıklara yakalanma riskiniz daha yüksek olup, koronavirüse yakalandığınız zaman büyük risk altındasınız demektir. Sigaranın içindeki nikotin yandığı zaman 100'e yakın kanserojen maddenin açığa çıkmasına sebep olur. Başta kalp ve akciğer olmak üzere birçok sağlık problemine de yol açar.

GÖZDE ÖDEM İLAÇ YAN ETKİSİ OLABİLİR

SORU: Annem 60 yaşında, gözünde oluşan ödem için yaklaşık yedi haftadır Prednol 16 mg tablet kullanıyor. Bir hafta daha kullanıp bırakacak. İlacın muhtemel yan tesirlerini en aza indirmek için tavsiyeleriniz nelerdir? Yapmış olduğunuz her güzel hizmet için ayrı ayrı teşekkür ederiz. (Mehmet Emin Güler)

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Eralp Ulusoy

CEVAP: Muhtemel ilaç kullanımı veya enfeksiyona ikincil gelişen bir durum. Bu sebeple iltihap çözücü olarak verilmiş. Annenizin yaşı ve kortizon dozu düşünüldüğünde yüksek bir doz olmadığından özel bir şey yapmaya gerek yok. Ödem devam ederse göz hastalıkları uzmanını görebilirsiniz. Geçmiş olsun.

BEHÇET HASTALIĞI İLE İLGİLİ TEST YAPTIRIN

SORU: Ağzımda ayda birkaç defa aftlar çıkıyor. İlaç için gittiğimde aile hekimi Behçet olabileceğini söyledi. İlaçla da iyileşmiyor. Bu sefer yaralar boğazımda çıktı. Şişlikler hâlinde boğazımın görünen yerlerine yayılmış durumda. Boğazımın derinlerinde de acı hissediyorum. Benzer şekilde başımda da yaralar oluyor. Bu yaralar sizce Behçet midir? Yaralar için ne tavsiye edersiniz? (Gözdenur Civelek)

¥ İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Faruk Yağcı:

CEVAP: Behçet teşhisi bu şekilde konulabilen bir teşhis değildir. Öncelikle kulak burun boğaz uzmanı size bakmalı. Ardından da cildiye uzmanı tarafından muayene edilmelisiniz. Behçet hastalığı ile ilgili testler ve sorgulama yapılmalıdır. Behçet hastalığında ağızda aft, gözde iris bölgesinin iltihabı ve cinsel organ bölgesinde yara genel olarak üçlü belirti kabul edilir. Bu belirtilerin üçünün bir arada bulunması Behçet teşhisinde önemlidir.

MİDE HASTALARI LİMON TÜKETİRKEN DİKKAT

SORU: Koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirmek için C vitamini tüketilmesi, bunun için de her gün mutlaka bir limon yenmesi tavsiye ediliyor. Her gün bir limon tüketmenin zararı olur mu? Benim mide rahatsızlığım var. Tansiyonum da biraz düşük. C vitaminini başka hangi sebze ve meyvelerden alabilirim? (Ahmet Demirkan)

¥ Beslenme Uzmanı Esra Kurt Mutlu

CEVAP: Mide rahatsızlığınız varsa, her gün bir limon tüketmenizi tavsiye etmiyoruz. Bağışıklığınızı yükseltmek için midenizi rahatsız eden yiyeceklerden uzak durarak diğer C vitamini içeren besin kaynaklarından faydalanabilirsiniz . Ispanak ve pazı gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, marul , maydanoz, yeşil biber en iyi C vitamini kaynaklarıdır.

Ancak şunu unutmayın ki sadece C vitamini kaynakları koronavirüsten korunmak için yeterli değildir. Dengeli ve sağlıklı bütün besin öğelerinden alarak beslenmek çok daha önemlidir.

İLAÇLARINIZA DEVAM EDİN

SORU: Ben 48 yaşındayım. Dört ay önce muayene oldum ve tahliller yaptırdım. Çıkan sonuçlar üzerine üç ay kullanılmak üzere şeker ve kolesterol ilaçlarına başladım. Bu süre içerisinde beslenmeme dikkat ettim ve yürüyüş yaptım. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Sorum şöyle: Doktorum ilaçları üç ay sonra kesebiliriz demişti. Fakat koronavirüs dolayısıyla hastaneye gidemedim. Şu anda da hangi safhada olduğumu bilmiyorum. İlaçları kullanmaya devam edeyim mi ? (Sedat Karadayı)

¥ İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Faruk Yağcı

CEVAP: İlaçlara doktorunuza gidene kadar devam edin.