Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

SORU: Koronavirüs enfeksiyonlarında hayatını kaybedenlerin büyük bölümü erkek. Biz erkekler niçin bu virüse karşı daha dayanıksızız? (Haşmet Konuk)

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Levent Meriç

CEVAP: Koronavirüs enfeksiyonunda erkeklerin kadınlara göre daha fazla hayatını kaybettiği Çin’de açıklanan veriler sonucu ortaya çıktı. Çin’de erkeklerle kadınlara aynı oranda virüs bulaştığı tespit edilirken erkeklerde ölüm oranı yüzde 2,8, kadınlarda ise yüzde 1,7 olmuş. Daha sonra İtalya ve İspanya’da da erkek ölümlerinin daha fazla olduğu görüldü. Koronavirüs ve diğer virüs enfeksiyonlarında kadınların daha avantajlı olmasının sebebi bağışıklık sistemlerinin erkeklere oranla daha güçlü olması. Bununla birlikte erkekler kadınlara göre daha fazla sigara içtikleri için akciğerleri daha fazla hasar görmüş oluyor. Ayrıca erkekler sağlık problemlerini daha az önemsedikleri için herhangi bir şikâyetleri olduğunda son ana kadar hastaneye gitmemekte ısrar ediyor. Bu da virüsün vücuttaki hasarını artırıyor ve çoğunlukla erkekler hastaneye başvurduklarında yoğun bakım hastası oluyorlar, solunum cihazı ihtiyaçları artıyor. Bu konudaki bir başka tez de kadınlık hormonu olan östrojeninin koruyucu etkisinin bulunduğu şeklinde. Kadınlar menopoz dönemine kadar özellikle kalp ve damar hastalıklarında da erkeklere göre daha avantajlı durumda.

GÜL SİVİLCESİNE KORTİZONLU KREM KULLANMAYIN

SORU: Benim yüzümde sivilce şeklinde kızarıklıklar oluyor. 49 yaşındayım. Cildiyeye gittiğimde gül hastalığı olduğunu söyledi. Kullandığım ilaçlar, kullandığım sürece fayda etti. Aile hekimi de kortizon ve antibiyotik verdi. O da aynı şekilde kullandığım sürece iyi geldi. Ara ara yine kızarıklıklar oluyor. Sürekli ilaç kullanmak istemiyorum. Ne önerirsiniz? Neden oluyor acaba? Herhangi bir diyet tavsiye eder misiniz? (Nuray Civelek)

Dermatoloji Uzmanı Dr. Metin Oğuz

CEVAP: Gül sivilcesi karışık bir hastalıktır. Birçok çeşidi vardır. Çeşidine göre tedavi düzenlenir. Bazen damarlar için lazer de yapmak gerekebilir. Hastalığın çeşidine ve şiddetine göre hekiminiz uygun tedavi belirler ve tedavi de uzun sürer. Kortizonlu krem asla kullanmayınız. Hastalığı bastırır gibi olsa da artırır ve kronikleştirir.

ÇAPAKLANMA GÖZ NEZLESİ YÜZÜNDEN OLABİLİR

SORU: Bir yıl önce özel bir hastanede katarakt ameliyatı oldum. Ameliyat olmadan önce görüşüm yakın-uzak çok güzeldi. Ameliyattan sonra yakında problem var diye lens takıldı. Lensi çıkarmak mümkün mü? Değilse ne yapmam gerekir? Bir de sabahları çapak tutuyor ve karıncalanma oluyor. Yardımcı olursanız memnun olurum.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hanefi Çakır

CEVAP: Anladığım kadarıyla ameliyat başarılı olmuş. Bu tür hastaların yakın için gözlük takması sağlığı açısından daha uygundur. Tabii ki gerekiyorsa lens değiştirilebilir. Fakat sizin aktardıklarınızdan anladığım kadarıyla gerekmiyor. Karıncalanma ve çapaklanma, göz nezlesi dediğimiz rahatsızlıktan dolayı olabilir. Acil bir durumunuz yok. Uygun olduğunuz bir zamanda en yakın hastanede muayene olup uygun ilacı almanızı tavsiye ederim.

BÖBREK TAŞINIZ VARSA GÜNDE İKİ LİTRE SU İÇİN

SORU: Hipertansiyon hastasıyım; açlık, tansiyonu yükseltir mi düşürür mü? Bir de sol böbreğimde taş var. Bu durumda susuzluk böbreğime zarar verir mi? (Telat Özcan)

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Rıfat Eralp Ulusoy

CEVAP: Açlık, vücut için bir kimyasal strestir. Bu sebeple kan şekeri ve onu düzenleyen hormonlar göz önüne alındığı zaman kan basıncı yükselebilir veya düşebilir de. Böbrek taşı varlığında su içilmemesi vücudun filtre mekanizmasında bir azalmaya sebep olabilir. Hele böbrek mekanizması ile çalışan bir ilaç ise böbrek taşının yeniden gelişimi veya taşın çapının büyümesi ihtimal dâhilindedir. Bu sebeplerle suyun yeterli miktarda yani günde en az iki litre tüketilmesi uygundur.

RİTİM BOZUKLUĞUNUZ VARSA DİKKAT!

SORU: Kalpte ritim bozukluğu problemim var. Bunun için Eliquis kullanıyorum; iftarda ve sahurda içiyorum. Sekiz ve 16 saat arayla... Bir sıkıntı olur mu? Yoksa tek mi alayım? (Sadık Akyoldaş)

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Rıfat Eralp Ulusoy

CEVAP: Ritim bozukluğu olduğu için öncelikle oruç tutmayın. Bunun için uygun değilsiniz. İlaç piyasaya sürülmeden önce yapılan çalışmalar yaş, cins, böbrek yetmezliği varlığı gözetilerek bu ilacın dozunun ilk etapta sabah 5 mg ve akşam 5 mg olması gerektiği şeklindedir.