Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZYNETİ KOCABIYIK

SORU: Şanlıurfalı bir öğretmenim. Her baharda özellikle ellerimde olmak üzere vücudumun değişik yerlerinde fotoğrafta gördüğünüz deri hastalığı ile uğraşıyorum. Defalarca cildiyeye gittim; bir sürü ilaç yazdılar. Geçer gibi oluyor ama özellikle bu mevsimde yine bu görüntüyle karşılaşıyorum. İlgili hocalarım bu konuda bana hangi tavsiyelerde bulunur acaba? Hayırlı çalışmalar…

Dermatoloji Uzmanı Dr. Metin Oğuz

CEVAP: Mevsime bağlı dishidrotik ekzamaya benziyor. Kaşıntı varsa ve yayılıyorsa kortizonlu krem ve iğneler gerekebilir. Buna hastalığın şiddetine göre hekiminiz karar verir. İnatçı vakalarda deri yama testi dediğimiz alerji testi yapılmalıdır. Orada herhangi bir maddeye alerjiniz ortaya çıkarsa kendinizi korumanız kolaylaşır.

ŞEKER HASTALARINDA OMUZ AĞRISI SIK GÖRÜLÜR

SORU: Ben 52 yaşındayım ve şeker hastasıyım. Şekerim kontrol altında ancak yaklaşık iki aydır omuz ve boynumda bitmek bilmeyen eklem ağrılarım var. Bir ay önce ortopediste gittim. Çekilen filmde boyun ve omuzlarda kireçlenme çıktı. Verdiği ilaçları kullandım ama geçmedi. Virüs olayı patlak verince bir daha doktora gidemedim. Aynı ilaçları aile doktoruna yazdırıp tekrar kullanmaya başladım. Kullandığım ilaçlar Cabral ve Suladın Jel. Gece ağrıları çok hissediyorum; sabah ağrılarla uyanıyorum. Başka ne yapabilirim? (Fatma Kahraman)

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ayla Akbal

CEVAP: Omuz ve boyun ağrıları toplumda sık görülür. Bu durum, şeker hastalığı olan kişilerde daha uzun süreli ve şiddetli seyreder ve hayat kalitesini kötü etkileyebilir. Özellikle omuz ağrısı geceleri artan ve uyku kalitesini bozan şiddetli ağrılar olabilir. Muayene ve görüntüleme yöntemleri ile hastalığın teşhisi net konulmalıdır. Genellikle verilen ilaçlarla hastaların ağrıları azalır. Fakat bazı hastalarımızda ilaç tedavisi yeterli gelmez. Böyle durumlarda fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerinden ve ağrılı bölgeye yapılacak enjeksiyon tedavilerinden yararlanırız. İzole olarak FTR programı verilen bir hastaneye başvurup tekrar değerlendirme yapılmasını tavsiye ederim.

KÖTÜ HABER, VİRÜS SICAKTA DA YAŞIYOR

SORU: Virüsün sıcak iklimde yaşamadığı söyleniyor. Havalar ısınınca bu salgın bitecek mi? Virüs yaz aylarında etkisini kaybedecek mi? (Burak Kayın)

Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İrfan Devranoğlu

CEVAP: Yaz gelince rahatlayacağımızı umuyorduk. Ancak gördük ki virüs her ortamda yaşayabiliyor. Buna sıcak iklimler de dâhil. Mesela Brezilya’da da salgın yapıyor. Havaların ısınmasıyla etkisi azalmış gibi görünse de bu sıcaklar yüzünden değil, 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki vatandaşların evde kalması ile ilgili bir durum. Bu yüzden havalar ısındı diye rehavete kapılmayıp, gerçekten güvende olduğumuz o gün gelene kadar kişilerle aramıza güvenli mesafeyi koymak ve mutlaka maske kullanmak zorundayız.

POZİTİF ANNE, SÜTÜNÜ SAĞARAK VERSİN

SORU: Yenidoğan bebeklerde Covid-19 enfeksiyonu görülür mü? (Nurten Sarıboğan)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Şükrü Cido

CEVAP: Yenidoğan bebeklere anneden Covid-19 geçtiğine dair net bir bilgimiz yoktur. Solunum yolu ve temas ile geçebilme riskinden dolayı anne sütü uygun steril şartlarda sağılarak verilebilir ya da anne hijyen kurallarına uygun olarak koruyucu maske ile emzirmeye devam edebilir. Anneden geçme durumu olsa bile klinik olarak hafif ya da orta dereceli bir enfeksiyon seyri gözlemekteyiz.