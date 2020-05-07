Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Koronavirüs enfeksiyonlarında akciğerin önemli hedef organlarından biri olduğunu hatırlatan uzmanlar, astım gibi kronik hastalığı olanlarda Covid-19’un biraz daha kötü seyrettiğine işaret ederek astım hastalarının mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğini söylüyor. Dünya Astım Günü dolayısıyla GSK Türkiye’nin katkılarıyla düzenlenen online toplantıda yeni tip koronavirüs sürecinde astım hastalarının dikkat etmesi gereken noktaları anlatan göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım “Astımın da, koronavirüsün de en önemli şikâyeti nefes darlığı. İki şikâyet benziyor ama Covid-19’da gördüğümüz yüksek ateş, şiddetli artan öksürük, hâlsizlik, yorgunluk, tat ve koku kaybı bizim hastalarımızın yaşamadığı bir durum. Bunlar yoksa endişeye etmeyin” dedi.

Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım şu tavsiyelerde bulundu:

¥ Astım hastaları doktorlarının tavsiye ettiği şekilde ilaçlarını düzenli olarak kullansın.

¥ Astım kontrolünde bir bozulma hissederlerse mutlaka doktoruyla veya Sağlık Bakanlığının ilettiği sağlık iletişim hatlarıyla irtibata geçsin.

¥ Hastaneye gidilmesi gerekiyorsa mutlaka maske takılsın.

¥ Hastaneye yalnız gidemeyen kişiler sadece tek refakatçi ile gitsin.

¥ Randevu saatinde orada olunsun ve bekleme odasında fazla vakit geçirilmesin.

¥ Çantada el dezenfektanı taşınsın.

¥ Mümkün olduğunca tırabzanlara, hastanedeki koltuk ve sandalyelere dokunulmasın.

¥ Kıyafetler mutlaka yüksek derecede en az 25 dakika yıkansın.