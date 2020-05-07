Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgını ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak dünya genelinde 4 milyona yakın insanı etkileyen ve 250 binden fazla insanın ise hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsün yemi belirtileri olduğu ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 13 yeni belirtiyi listeye ekledi. Bilindiği üzere; nefes darlığı, kuru öksürük, yüksek ateş gibi şikayetler ile başlayan korona belirtileri zaman içerisinde pek çok semptom ile kendini göstermeye devam ediyor. İşte yeni koronavirüs belirtileri!

KORONAVİRÜSÜN BELİRTİLERİ ARTIYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünya genelinde 3 milyon 600 binden fazla insanı etkileyen 250 binden fazla insanın ise hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile ilgili 13 yeni belirtileri listeye ekledi.

Örgüt, virüsün ağrı ve sızlamalar, boğaz ağrısı, ishal, baş ağrısı, tat veya koku kaybı ile kendini gösterebileceğini duyurdu. Ayrıca, ciltte dökülme, el veya ayak parmaklarında renk değişikliği gibi daha az görülen belirtilerin de olabileceği belirtildi.

BİLİNEN BELİRTİLER

Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, tat ve koku alma kaybı ve nefes darlığı ya da nefes alma güçlüğü.

KORONAVİRÜSÜN 4 YENİ BELİRTİSİ

Üşüme, üşümeyle birlikte tekrar eden titreme, kas ağrısı ve baş ağrısı. (SABAH)