Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, İngiltere'nin Türkiye tarafından gönderilen ürünlerle ilgili hiçbir sorun olmadığını teyit ettiğini bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, İngiliz medyasında, "Türkiye'den İngiltere'ye gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun bulunmadığına" yönelik haberlerin olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin 7 Nisan'da Birleşik Krallık'a 100.000 tulum, 100.000 cerrahi maske ve 50.000 N95 maske hibe ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin hibe ettiği ve yine devamında tedarik ettiği ürünlerin tamamına ait CE ve ISO sertifikaları İngiliz tarafına önceden ibraz edilmiştir. Tüm bu ürünler, kamusal sağlık sisteminin idaresini ve koordinasyonunu yürüten National Health Service'in (NHS) onayının ardından İngiltere'ye gönderilmiştir.

Haberler üzerine İngiliz makamlarıyla temasa geçilmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından gönderilen ürünlerle ilgili hiçbir sorun olmadığı NHS yetkilileri tarafından yazılı olarak, teyit edilerek, tarafımıza bildirilmiştir."

Açıklamada, ayrıca Dışişleri Bakanlığı üzerinden de resmi yazı ile İngiltere'nin ilgili makamlarından duruma ait açıklama ve bilgi talep edildiği vurgulandı.