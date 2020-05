Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SORU: Haberlerde Kawasaki sendromu diye bir hastalıktan bahsediliyor çocuklar için. Benim altı yaşında bir kızım var. Okula gidiyor. Herhangi bir rahatsızlığı yok ama Covid-19’un Kawasaki’yi tetiklediğini söylüyorlar. Böyle bir şey var mı? İki hastalığı birbirinden ayıran farklar neler? Kawasaki de aniden mi ortaya çıkıyor? (Hale Durgun-İstanbul)

¥ Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Şükrü Cido

CEVAP: Kawasaki sendromu özellikle beş yaş altı çocuklarda beş günden uzun süren ateş, döküntü, ağız içinde, dilde ve gözde kızarıklık, boyunda lenf bezi büyümeleri ile seyreden bir hastalıktır. Tedavi edilmezse uzun süreli kalp problemlerine sebep olabilir. Genetik yatkınlığı olanlarda mikrobik bir ajan (virüs ya da bakteri) tarafından tetiklenen bozulmuş bağışıklık sistemi cevabı sonucu ortaya çıkar. Kesin olmamakla beraber çok çeşitli virüs ve bakterilerin bu immün süreci başlatıp kalp damarlarında hasara yol açtığı düşünülmektedir.

Sadece koronavirüs ile ilgili bir durum olmayıp, birçok enfeksiyon ajanıyla meydana gelmesi mümkündür. Nadir görülen bir hastalık olup, çok etkili tedavi imkânları mevcuttur. Uygun zamanda konulan teşhis ve tedavi ile hiçbir problem gelişmeden, tamamen sekelsiz iyileşme söz konusudur. Koronavirüs enfeksiyonları seyrinde çeşitli ülkelerden Kawasaki sendromu benzeri klinik tablolar rapor edilmiştir. Önemli olan herhangi bir virüs sebebiyle de tetiklenebilen bu hastalığın tedavisinin başarıyla yapılabilmesidir. Nadir de olsa yeni tip koronavirüs seyrinde böyle bir durum ortaya çıkarsa her ikisinin de spesifik tedavisi beraberce yapılmaktadır.



Diş eti iltihabı ihmal edilmemeli

SORU: Merhaba 61 yaşındayım. Dişlerimi düzenli fırçalamama rağmen yıllardır dişeti kanamam oluyor. Ayrıca 15 yıl önce çektirdiğim yirmilik dişimin yerinde cep oluşmuş ve sık sık iltihaplanıyor. On beş gün önce doktor antibiyotik verdi, kullandım bitti. İltihap üç gün sonra yeniden başladı. Hafif bile olsa birkaç ayda tekrarlıyor. Ön dişimde de etine bastığımda iltihap geliyor. Yatmadan önce ilaç sıkıyorum. Sabah uyandığımda ağzım kanlı tükürük oluyor ve dişlerimin arasından ekşi su geliyor, ne yapacağımı şaşırdım. Ne yapayım?



¥ Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Hilal Yıldız Yüksel

CEVAP: Bahsettiğiniz tablo bir diş eti rahatsızlığı gibi duruyor. Diş eti rahatsızlığı başlangıçta yakalanırsa birkaç bakım önerisi ile durdurulabilir. Fakat sizinki ilerlemiş. Evde yapabileceklerinizle maalesef tedavisi mümkün olmaz. Tedavi için geç kalındığında diş eti çekilmesi artar hatta diş ve etrafındaki kemik kaybedilir. Diş hekiminden randevu almanız bu süreçte de florürlü bir macunla diş fırçalama, gargara ve diş ipi kullanımıyla ağız bakımınıza özen göstermenizi tavsiye ederim.



Kaşıntının sebebi sinirlere bağlı olabilir

SORU: Annemin bütün vücudu çok şiddetli kaşınıyor ( en çok başı). Kaşıntısı 15 yıl önce başladı ve giderek arttı. Cildinde yara ve döküntü yok. Cildiye kaşıntının sebebini bilemedi. (Annem iki yıl önce lenf kanseri tedavisi gördü) Hematoloji, lenfoma aktifken kaşıntı olur ama tedavi olmuş hastada kaşıntı olmaması lazım, dedi. Alerji hapı ve kaşıntı için krem verdi. Ayrıca annemde devamlı çamaşırları ıslanacak kadar terleme oluyor. Ne yapmalıyız?



¥ Dermatoloji Uzmanı Dr. Metin Oğuz

CEVAP: Kan tahlilleri ve muayenede bir bulgu yoksa annenizin vücudundaki kaşıntının sebebi sinirler olabilir. Terlemesi de yine sinirlere veya menopoza bağlı olabilir. Sizin bir cildiye polikliniğine daha önce yaptırdığınız tetkiklerle başvurup yeniden değerlendirilmeniz gerekiyor.



Tırnak likeninin kesin tedavisi yok

SORU: Yaklaşık iki yıldır el tırnaklarımda Liken Plus diye bir hastalık var. Şu anda ilk zamanlarki gibi kötü değil fakat tam olarak geçmedi. Gittiğim doktor iki tane ilaç verdi. Tam olarak ne zaman geçer? (Kadir Şahin)



¥ Dermatoloji Uzmanı Dr. Metin Oğuz

CEVAP: Bağışıklık sisteminizin yaptığı bir hastalık olan tırnak likeninin kesin tedavisi yoktur. Bağışıklık sisteminin yaptığı hastalıklar zaman zaman alevlenip sönebilir. Doktorunuzun verdiği ilaçlar güzel, tedavinize devam edin. Yaygınlaşırsa veya fayda görmezseniz doktorunuzla yeniden görüşün. İnatçı vakalarda tırnak kökünden enjeksiyon da yapılabilir.



Türkiye Kliniği

SİZ SORUN TÜRKİYE HASTANESİ DOKTORLARI CEVAPLASIN



WHATSAPP HATTI:

0552 987 48 68

e-Mail:

info@turkiyegazetesi.com