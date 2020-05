Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

SORU: Ben AVM havalandırmalarından çok çekiniyorum. Sosyal mesafeye uymaya dikkat ediyorum ama havalandırmadan virüs bulaşır mı? Bu konuda yapılmış ilmî

çalışmalar var mı?

SORU: Bir başka sorum da havuz ve deniz suyu ile ilgili. Tatil planı yapmak istiyorum ama deniz ve havuz suyu risk oluşturur mu? Koronavirüs sudan bulaşır mı? Daha önce Avrupa’da atık sularda Covid-19 virüsü bulunduğuna ilişkin haberler çıkmıştı.

İç Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Yağcı:

CEVAP: Havalandırma sisteminden virüs bulaşması ile ilgili ABD Bulaşıcı Hastalıkları Kontrol Merkezinin vakalar üzerinden yaptığı yorumlara göre virüs damlacık yoluyla bulaşıyor. Örnek vakalarda havalandırma sistemi, aynı restoranda yemek yiyen kişilerin solunumundan çıkan virüslerin yayılmasını kolaylaştırmış olabilir. Gerçi havalandırma olmadan da damlacıkların konuşan bir kişinin ağzından bir odaya dağılma hızı beklenenin çok üstünde hızlıdır.

AVM’DE MASKESİZ DOLAŞMAYIN

Öte yandan AVM'lerin merkezi havalandırma sistemleri sirküle edilen havayı hepafiltre ile süzmektedir. Hepafiltrelerin 0,1 mikron nesneleri süzme başarısı yüzde 99 gibidir. Virüsü taşıyan damlacıkların büyüklükleri 0,5 mikrondur. AVM’de virüs bulaşırsa havada asılı kalan damlacıklar yoluyla bulaşır. AVM'nin genişliği ve hava hacmi, bulaşma konusunda ters orantılı etkiye sahip olacaktır. Bu yüzden özellikle kalabalık ve kapalı alanlarda maskesiz uzun zaman geçirmek uygun değildir.

Bulaşıcı Hastalıkları Kontrol Merkezinin açıklamasına göre işlemden geçmemiş atık suda Covid-19 tespit edildi. Fakat virüsün bu yolla bulaşabileceğine ilişkin bir çalışma, bilgi ve bilinen vaka yoktur. Şimdilik modern atık sistemlerinden Covid-19'un bulaşma riski çok düşük görülmektedir.

DENİZDE DE SOSYAL MESAFEYE UYUN

Önümüz yaz herkes denizden ya da havuzdan virüs bulaşıp bulaşmayacağını merak ediyor. Covid-19 etkeninin havuzdan, sıcak küvetlerden ve SPA ve su oyunu sahalarından yayılabildiğini gösterir hiçbir delil henüz mevcut değildir. Yönetmeliklere uygun işletmeler, su dezenfeksiyonu için klor ve brom kullanıyor. Bu dezenfektanlar virüsü etkisiz kılmaktadır. Fakat bu işletmelerin ve buralara giden kişilerin insandan insana devam edegelen yayılma ile ilgili tedbirlerini sağlık ve güvenlikleri için dikkatle uygulaması şarttır. Temiz olduğuna emin olduğunuz denize girebilirsiniz. Ancak dinlenme tesisinde, suda ve su dışında sosyal mesafe ve iyi el hijyenine dikkat ederek kendinizi koruyun. Kalabalıklar hâlinde denize girmek, denizde şakalaşmak, kalabalıklar hâlinde güneş banyosu yapmak asla tavsiye etmediğimiz durumlardır.

DİZ AĞRISININ SEBEBİ KİREÇLENME

SORU: Babamın dizlerinde ağrı var; on beş gündür özellikle diz kapağında... Covid-19 dolayısıyla film çekilemediği için bekliyoruz. Sebebi ne olabilir?

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Atilla Parmaksızoğlu:

CEVAP: Bu yaşlarda diz ağrılarının en önemli sebebi kireçlenmedir ( yıpranma). Bu durumda röntgen çekilmeden ne türlü bir tedavi yapılacağına karar vermek doğru olmaz. Bu hastanın acil ağrısı için evde yapılacak şeyler arasında ağrı kesici ilaçlar, istirahat, buz uygulaması tavsiye ederim. İlk fırsatta röntgen çektirip kesin teşhise göre tedavi etmek gerekir.

AYAKTAKİ HER ŞİKÂYET MANTAR DEĞİLDİR

SORU: Merhaba annemin ayak parmakları arasında yaralar var. Doktora gittik, mantar dedi merhem verdi. Üç kutu kullandı ama geçmedi. Ne yapabiliriz?

Dermatoloji Uzmanı Dr. Metin Oğuz:

CEVAP: Merhaba ayaktaki her şikâyet mantar değildir. Diğer cilt hastalıkları egzama çeşitleri hatta sedef hastalığı bile ayakları tutar. Ayrıca her mantar tedavisi de mutlaka sonuç vermeyebilir. En başarılı tedavilerde başarı oranı yüzde 80’ i geçmez. Sizin tekrar muayeneye olmanız ve yeniden değerlendirilmeniz gerekir.

PARMAK UYUŞMASININ SEBEBİ KARPAL TÜNEL SENDROMU

SORU: Merhaba, 32 yaşındayım. Hamileliğimin son üç ayında parmaklarımda uyuşma basladı. Bir buçuk ay önce doğum yaptım. Ancak hâlâ geçmedi. Özellikle başparmaklarımda ağrı ve güç kaybı var. Ne yapabilirim. Doktora gitmeli miyim?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ayşe Meryem Uslu:

CEVAP: Ağrı ve güç kaybı varsa Karpal Tünel Sendromu olabilir. Yani ele gelen sinirlerin el bileğinde içinden geçtiği kanalda sıkışması durumu. Bu sebeple nöroloji kontrolü gerekir.