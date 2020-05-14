Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve aşısı ya da kesin tedavi yöntemi henüz bulunamayan öldürücü koronavirüs ile ilgili umut verici bir haber Japonya'dan geldi. İlaç üreticisi Takeda Covid-19'un tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen yeni bir ilacın klinik çalışmalarına temmuzda başlanacağını duyurdu. Yabancı ilaç üreticileri ile birlikte üzerinde nisan ayından bu yana çalışılan ilacın test amaçlı üretimine başlandığı öğrenilirken, klinik çalışmaların ise Japonya, ABD ve Avrupa'da gerçekleştirileceği kaydedildi. İlacın koronavirüs karşısındaki etkinliğinin kanıtlanması halinde, firmanın yıl sonuna dek kullanım onayı için gereken yasal prosedürleri başlatması bekleniyor.

Kesin tedavisi yok

Henüz kesin tedavisi ya da aşısı bulunmayan Covid-19 virüsü semptomlarının iyileştirilmesinde yalnızca acil durumlarda bazı ilaçların kullanımına izin veriliyor. Dünya genelinde birçok üretici, etkinliği kanıtlanmış bir tedavi yöntemi bulabilmek için ilaç ve aşı geliştirme çalışmalarına devam ediyor.