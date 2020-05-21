Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BAT ABD merkezli biyoteknoloji iştiraki Kentucky BioProcessing'in (KBP) nisan ayında başladığı Covid-19 virüsü aşı geliştirme çalışmaları pozitif sonuçlar verdiğini duyurdu. Klinik öncesi testleri başarıyla tamamlanan aşı çalışmalarında potansiyel Covid-19 aşısı pozitif bağışıklık geliştirdi.

İnsanlarda deneme onay aşamasında

Yapılan açıklamada; hızlı büyüyen tütün bitkisinde biyoteknoloji kullanarak geliştirilen potansiyel aşı ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA) onayının alınmasıyla insanlar üzerinde gerçekleştirilecek klinik deney aşamasına geçmeye hazır durumda olduğu bildirildi. Sağlık kuruluşlarından onay alınması halinde haziran ayının sonlarında klinik deneylere başlanması planlanıyor.

Potansiyel aşı oda sıcaklığında bozulmuyor

Aşı formülasyonu genellikle soğuk ortam gerektiren geleneksel aşıların aksine oda sıcaklığında stabil kaldığı ve tek bir dozda etkili bir bağışıklık potansiyeli ile de avantaj sağladığı belirtildi.