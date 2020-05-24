Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, uyku problemine karşı bilinçsizce kullanılan ilaçlara karşı uyardı. Prof. Dr. Akkoyunlu, günümüzde beynin uykuya dalmak için ihtiyaç duyduğu karanlığı bulamadığını belirterek, "Şehirlerdeki ışık kirliliğinin yanı sıra hayatımızı son 10 yıldır LED ekran aydınlatmaları etkisi altına aldı. Ev içi aydınlatmalardan cep telefonları ve tabletlere, bilgisayarlardan televizyonlara kadar günlük hayatın parçası olan her cihazda kullanılan LED’ler güneş ışığını taklit ederek beyinde gündüz algısı oluşturuyor. Yatmadan önce televizyona, telefona ve bilgisayara bakmak beyinde kortizon gibi stres hormonları salgılayarak uykuyu dağıtıyor." dedi

"İlaçlardan medet ummayın"

Gün içinde uyanık kalmak için kafein gibi uyarıcı maddelerin tüketiminin problemi körüklediğine dikkati çeken Prof. Dr. Akkoyunlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Algıyı, duyguları, konsantrasyonu, hafızayı zayıflatan uykusuzluk, doğru karar alamama, dikkatsizlik, depresyon gibi ciddi sonuçlar doğuruyor. Daha çok uyanık kalmak için daha çok kahve tüketiyoruz. Kahve bugün petrolden sonra en fazla ticareti yapılan ikinci ürün durumuna geldi. Öte yandan, uykuya dalmak ve gündüz uyanık kalmak için uyku hapları gibi medikal ürünlerden medet umuyoruz. Bu ilaçlar doktor kontrolünde ve nedene yönelik tedavisi olmadan kullanıldığında kronik uyku ve psikolojik bozukluklarından ölüme kadar giden ciddi tehlikelere yol açıyor. Bu yüzden reçeteli ya da reçetesiz verilen ilaçları eş dost tavsiyesiyle kullanmayın. Unutmayın, kaliteli uykunun yolu uyku hijyenini sağlamaktan geçiyor. Uyumak için kendimize karanlık ortam hazırlayın ve zaman verin. LED ekranlardan uzaklaşın. Buna rağmen uyuyamıyorsanız profesyonel destek alın."