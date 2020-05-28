Halk Sağlık Yüksek Konseyinin tavsiyesi üzerine  Resmî Gazete'de yayımlanan kararnameyle Covid-19 tedavisinde hidroksiklorokinin kullanımına izin veren bir önceki kararname iptal edildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Covid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan hidroksiklorokin isimli ilacın denemelerinin "güvenlik endişeleri" sebebiyle geçici askıya alındığını bildirmişti. PARİS AA