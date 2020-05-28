Halk Sağlık Yüksek Konseyinin tavsiyesi üzerine Resmî Gazete'de yayımlanan kararnameyle Covid-19 tedavisinde hidroksiklorokinin kullanımına izin veren bir önceki kararname iptal edildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Covid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan hidroksiklorokin isimli ilacın denemelerinin "güvenlik endişeleri" sebebiyle geçici askıya alındığını bildirmişti. PARİS AA
Hidroksiklorokin’e Fransa’dan kırmızı kart
28.05.2020 - 03:22 | Son Güncelleme: 28.05.2020 - 03:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa'da koronavirüs tedavisinde başvurulan hidroksiklorokinin kullanımı durduruldu.
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707151 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/707151.aspx
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