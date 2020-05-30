Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Koronavirüs süreci, bazı ilişkilerde daha önce üstü örtülen zayıflamayı gözler önüne serdi. Küresel olarak boşanma taleplerinde yüzde 50 artış var. Sosyal bilimciler ‘yüzde 50 başarısız olan bir kuruma yatırım yapılmaz’ diyerek açık evlilikleri savunmaya başladı. Toplumun temel taşı olan aile kavramının zayıflaması insanlığın felaketi olur. Anne babanın liderliği olmadan çocuk sağlıklı şekilde yetişemiyor. Liderlik olması için de aile birliğinin olması lazım. Bu tehlikeyi önceden görüp aile bağlarını güçlendirecek çalışmalar yapılması gerekir” dedi.



AİLEYE DESTEK PROJESİ

Üsküdar Üniversitesi, uygulama ortağı NPİSTANBUL Beyin Hastanesi ile birlikte bilimsel çalışmalara dayalı metotlarla aileyi koruyucu ve mevcut problemleri çözmeye yönelik “Aileler Üniversitede” adı verilen eğitim ve rehabilitasyon projesini hayata geçiriyor. Pilot olarak başlatılan ve Aile ve Sosyal Çalışma Bakanlığı ile de iş birliği yapılan proje çerçevesinde destek almak isteyen kişilere ve ailelere ücretsiz destek verilecek. Toplumun bütün kesimlerine yönelik olarak planlanan proje, pandemi sürecinde ücretsiz olarak uygulanacak. Projeye https://npistanbul.com/aile-universitesi/ web sitesi üzerinden başvurulabilecek.