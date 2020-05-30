Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Koronavirüs enfeksiyonunun önümüzdeki günlerde izleyeceği seyrin virüse değil insanlara bağlı olduğunu söyleyen İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk “Belirli bir süre kurallara riayet etmek mecburiyetindeyiz. Bunlar çok zor kurallar değil. Maske takacaksın, elini yıkayacaksın ve insanlarla arana iki metre mesafe koyacaksın. Bu kadar basit… Şu anda koronavirüsün aşısı da, ilacı da bu” dedi.



TEMMUZDA 100’LÜ RAKAMLARI GÖRÜRÜZ

Önümüzdeki günlerde vaka sayılarında bir azalma beklediğini belirten Prof. Dr. Erk “Dört günlük bayram tatili süresince uygulanan sokağa çıkma sınırlamasının rakamlara yansıyacağını düşünüyorum. Bu arada Türkiye çapında bir hareketlilik oldu. İzin alan insanlar şehir değiştirdiler. Şu anda şehir içinde de yoğun bir trafik olduğunu gözlemliyorum. Tedbirlere dikkat edersek rakamları kesin olarak aşağıya doğru kırarak önümüzdeki iki üç haftalık süreç içerisinde 500’lü rakamları görmeyi umuyorum. Daha sonra da temmuz ayı başı gibi 100’lü rakamlarla karşılaşacağımızı düşünüyorum” dedi.

Bunu herkes takacak

Maske konusun insanların kafasında hâlâ tam olarak oturmadığına işaret eden Prof. Dr. Osman Erk “Siz maske takıyorsunuz ama eğer hasta kişi takmazsa siz o kadar da korunmuş sayılmazsınız. Siz maske taksanız da hasta kişi takmıyorsa virüsün bulaşma oranı yüzde 70. Hasta kişi takıyor ve siz takmıyorsanız virüs kapma riskiniz yüzde 5’tir. Her iki taraf da takıyorsa virüsün bulaşma riski yüzde 1’e düşüyor. Maskeden daha koruyucu bir tedbir yok. Takmayanları ikaz etmek hem kendiniz hem de toplum sağlığı açısından önemli bir görev” diye anlattı.