Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - 31 Mayıs Tütünsüz Dünya Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Prof. Dr. Dağlı “Elektronik sigara da dumansız, riski azaltılmış, sosyal kabul görmüş tüketici ürünü olarak pazarlanıyor. Ancak asıl amaç sigara içmeyi ve nikotin bağımlılığını tekrar kabul edilir kılmak" dedi. Tütün ve nikotin endüstrisinin, e-Sigara’nın uzun dönem sağlık etkileri konusunda yanıltıcı bilgiler verdiğini ifade eden Prof. Dr. Dağlı “Tütün endüstrisi, ısıtılmış tütün ürünlerini de aynı sınıfta değerlendirerek, özellikle çocuklar üzerinde etkili olan sosyal yerleştirme tekniğini kullanmaktadırlar. Endüstri temsilcileri karar vericilerin masasında bir yer edinmeye, yeni ve gelişen ürünlerin satışı ve pazarlanması hakkındaki politika tartışmalarına katılmaya gayret göstermektedirler. Ülkemizde de e-Sigara ve ısıtılan tütün ürünleri satışının yasaklanması ve ilgili internet sitelerinin kapatılması gereklidir" diye konuştu.