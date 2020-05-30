Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - SORU: On iki yaşındayım. Dört beş hafta önce çok fazla saçım dökülmeye başladı. Yaklaşık iki hafta önce sağlık ocağını aradık. Vitamin eksikliğinden kaynaklanabileceğini belirtip vitamin ve demir ilacı tavsiye ettiler. İlaçları düzenli olarak alıyorum ama herhangi bir değişiklik olmadı. Acaba kızlarda saç dökülmesi vitamin eksikliğinden mi olur? Hangi vitaminlerin eksikliğinden kaynaklanır? Tavsiyeniz nedir? (Rümeysa)



Dermatoloji Uzmanı Dr. Metin Oğuz

CEVAP: Merhaba, bir şeyin eksikliğine bağlı olarak ya da hormonal sebeplerle saçınızın dökülmesi için yaşınız oldukça küçük. Saç dökülme çeşidi ve nedenleri için önce muayene olmanız, gerekli görülürse tetkik yapılması lazım. Bizim için saç dökülmesinde; bölgesel mi, genel mi, açılma var mı, çekme ile geliyor mu, kaç tane geliyor gibi soruların cevapları önemli. Gelen kılların uçları beyaz mı siyah mı? Bunlar çok önemli. Ona göre karar verip ek tetkik gerekip gerekmediğini belirleyip tedavi düzenlemek gerekir. Dökülme devam ediyorsa muayeneye gitmeniz gerekiyor.



Bel ağrısı bacağa da vurur

SORU: Yetmiş yaşındayım. İki ay önce mesanemden ameliyat oldum. Ameliyattan sonra Covid-19 sebebiyle 65 yaş üzerine sokağa çıkma sınırlaması geldi, bu sebeple hareketsiz kaldım. Şu anda ayaklarımda uyuşma var. Özellikle sol bacağımdan belime ulaşan ağrı ve belimin sol tarafında şiddetli ağrı hissediyorum. Bu bölgeye dokunduğum zaman ağrı şiddetleniyor. Sürekli bel korsesi takıyorum. Oturduğum yerden destek almadan ayağa kalkamıyorum. Bacaklarımı bükemiyorum. Çektiğim rahatsızlığın ameliyat ile bir ilgisi var mı? Ne tavsiye edersiniz?



Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Atilla Parmaksızoğlu

CEVAP: Ayaklarda ve bacaklarda olan ağrının sebebi kalça ve diz kireçlenmeleri olabileceği gibi belden yansıyan ağrı da olabilir. Sizin şikâyetleriniz arasındaki bacakta uyuşma ve bele kadar vuran ağrının nedeni, belde kayma, kireçlenme, omurilik kanalı darlığı ve fıtık olabilir. Yapılan ameliyatla pek ilgili değil gibi. Evde tavsiye edeceğim şey istirahat, ağrı kesici ilaçlar kullanmak olabilir. Kesin tanıya göre tedavi için mutlaka doktor muayenesi ve ileri tetkik yapmak ve ona göre tedavi etmek gerekir.



Astım koronavirüs atağını tetikleyebilir

SORU: Kronik astım hastasıyım. Covid-19’a daha kolay mı yakalanırım? Kendimi nasıl korumalıyım?



Alerji ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Recep Aydilek

CEVAP: Hastalık kontrol ve önleme merkezi ileri yaş gruplarında hipertansiyon, diyabet, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve kronik astımı Covid-19 için risk grubu olarak göstermiştir. Ancak hiçbir çalışmada koronavirüs sebebiyle tedavi olan hiçbir hastada astım olduğunu bildirmemiştir. Astımlı hastalarda koronavirüs açısından ayrıca bir risk olduğu yayınlanmamıştır. Bununla birlikte koronavirüse yakalanan kişilerde oluşan öksürük, nefes darlığı, ateş gibi semptomlar, astım atağına yakalanmayı kolaylaştırmaktadır. Özellikle ağır astımı olanlarda bu konu daha da önemlidir. Korunmak için genel kurallara uymak, mümkün olduğu kadar inhale kortizon dışında kortizon kullanmamak, öksürük, nefes darlığı olunca hemen koronavirüsü akla getirmeyip astım ilaçlarını kullanmak gibi genel kurallara uyulmalıdır.



