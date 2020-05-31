Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Science Daily'nin haberine göre, Birmingham Üniversitesi'nde görevli uzmanlar, 235 hastaneden 1128 hastayla ilgili veriyi inceledi.

Araştırmaya 24 ülkenin katkı sunduğu, bu ülkelerin büyük bölümünün Avrupa'da yer aldığı, bazılarının Afrika, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunduğu belirtildi.

Sonuçları Lancet dergisinde yayımlanan araştırma, yeni tip koronavirüsle enfekte olan ve ameliyata giren hastalarda, ameliyatı izleyen ilk bir ay içindeki ölüm oranının ortalama yüzde 23,8 olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, ameliyat sonrası ölüm oranının; tercihe bağlı ameliyatlarda yüzde 18,9, acil ameliyatlarda yüzde 25,6, apandisit veya fıtık gibi küçük operasyonlarda yüzde 16,3, kalça ya da kolon kanseri ameliyatı gibi büyük operasyonlarda ise yüzde 26,9 olduğunu hesap etti.

Araştırmada ayrıca erkek hastalardaki ölüm oranının (yüzde 28,4) kadınlardan (yüzde 18,2) daha yüksek çıktığı, 70 yaş üzerindeki hastalarda bu oranın yüzde 33,7'ye yükseldiği, 70 yaş altındakilerde ise yüzde 13,9 olduğu görüldü.

Çalışmayı yürüten ekipte yer alan uzmanlardan Aneel Bhangu, "Normalde küçük veya tercihe bağlı ameliyatlar geçirmiş hastalarda ölüm oranının yüzde 1'in altında olmasını bekleriz. Ancak araştırmamız, Covid-19 hastalarında bu ölüm oranlarının çok yüksek olduğunu gösteriyor. Aslında bu ölüm oranları, salgından önce yüksek risk grubundaki hastalar için rapor edilenlerden bile büyük." değerlendirmesini yaptı.