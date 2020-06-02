Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklama İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof Dr. Tufan Tükek'ten geldi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Tükek, "Yeni nesil antikor testlerinin ilk sonuçlarına göre virüsle karşılaşmış, hastalığı semptomsuz geçirmiş, antikor testleri pozitif olmuş hasta oranı zannettiğimizden çok düşük" ifadelerini kullandı.

Toplumsal bağışıklık için çok geride olunduğunu söyleyen Tükek, dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

5 GÜN ÖNCE BAŞLADI

28 Mayıs'ta antikor testlerinin İstanbul Tıp Fakültesi'nde yapılmaya başlandığı açıklanmıştı.

ANTİKOR TESTİ NEDİR?

Seroloji testleri olarak da bilinen antikor testleri, aktif yeni tip corona virüs (Covid-19) enfeksiyonunu tespit edemiyor. Yani bir kişide corona virüs olup olmadığını söyleyemiyor. Testler kan örneği yoluyla bağışıklık sistemindeki antikorlar olarak bilinen proteinleri kontrol ediyor.

Proteinlerin varlığı, bir kişinin virüse maruz kaldığı ve buna karşı antikorlar geliştirdiği anlamına geliyor, bu da kişinin en azından bir bağışıklığa sahip olduğu anlamına geliyor. Ancak, uzmanlar, bağışıklığın ne kadar güçlü olduğu ve ne kadar süreceği konusunda emin değil.

Antikor testlerinde genel olarak polimeraz zincir reaksiyonu testi veya PCR testi olarak bilinen bir laboratuvar tekniği kullanılıyor..