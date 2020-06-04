Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Türkiye’nin şehir hastanelerinden sonra en büyük yatak kapasiteli onkoloji hastanesi İnönü Üniversitesi bünyesinde bu ay içinde hizmete açılıyor. Yapımına 2017 yılında başlanan 217 yatak kapasiteli hastanenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın online olarak yapması planlanıyor.

84 YATAKLI AYAKTAN KEMOTERAPİ ÜNİTESİ

Yakında hizmete açılacak hastanenin İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Enstitüs’nden sonra Türkiye’nin gururu olacağını söyleyen İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay “30 bin metrekare alanda kurulan hastanede özellikli kanser tedavileri yapılacak. İnönü Üniversitesindeki onkoloji ile ilgili bütün tedaviler yeni hastaneye geçiyor. Hastane bünyesinde onkoloji ile ilgili bütün poliklinikler ve 84 hasta yataklı ayaktan kemoterapi ünitesi olacak. Daha önce Malatya’da ‘atom tedavisi’ yapılamıyordu. Hastalarımız büyük merkezlere gitmek zorunda kalıyordu. Yeni hastanemizde 5 odalı bir radyoaktif iyot tedavi merkezi kurduk artık bu tedaviler de orada yapılabilecek” dedi.

KÖK HÜCREDE YENİ DÖNEM

Pandemi döneminde İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinin immün plazma tedavisi ile önemli başarılara imza attığını hatırlatan Prof. Dr. Kızılay, kök hücre ve kemik iliği nakli merkezini büyüttüklerini belirterek “Onkoloji hastanesi bünyesinde mezenkimal kök hücre merkezini kuruyoruz. Mezenkimal hücre, başka hücrelere dokulara dönüşebilen ve hasarlı dokuyu tamir edebilen bir kök hücre. Orada kök hücreyi hastalardan veya sağlıklı insanlardan temin etmek, hastalara uygulamak, başka hastanelerden de talep edenlere ücreti mukabilinde temin edip göndermeyi amaçlıyoruz” dedi.

SAĞLIK TURİZMİNDE İDDİALIYIZ

Modern kanser tedavilerinin uygulanacağı İnönü Üniversitesi Onkoloji Merkezi bölge ülkelerden gelecek hastalara da hizmet vererek sağlık turizmine katkı sağlayacak. Prof. Dr. Kızılay, yaklaşık 90 milyon TL’ye mal olan hastanenin 2-3 hafta içinde geçici hasta kabulüne başlayacağını belirterek “Hastanemize 2019 yılında 35 ülkeden hasta geldi. Bu hastaların içerisinde kanser hastaları da vardı. Yeni hastanemizle birlikte yurt dışından gelen tedavi taleplerinin de artmasını bekliyoruz. Modern cihazlarımız ve uyguladığımız tedavi metodları ile Türkiye’de de ilk üç arasına girmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.