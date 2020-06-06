Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Sağlık alanında her türlü iş birliğine açık olduklarını ifade eden Koca, “Son bir ayda ölen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 74,6’dır. Toplam ölümlerin yüzde 93’ü 65 yaş üstü vatandaşlarımızdır” bilgisini verdi.

Ülkemizin sağlık turizmi yönünden cazibesine de dikkat çeken Bakan Koca, “Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye’ye 10 gün içinde 1000’den fazla uluslararası hasta geldi. İlerleyen günlerde Türkiye sağlık turizminin önemli bir destinasyonu olacak” dedi. Sağlık Bakanı Koca, şu mesajı da verdi:

Bugüne kadar 4 binin üzerinde solunum cihazı ihraç ettik. Salgın süreci göstermiştir ki Türkiye sadece siyasi ve ekonomik alanda değil, sağlık alanında da AB’ye büyük güç katacaktır.