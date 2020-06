Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En yaygın sağlık sorunlarından biri olan bel fıtığının, toplumumuzda her 10 kişiden 8'nde görüldüğünü aktaran Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, bel fıtığı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. İnanır, her bel fıtığının mutlaka ameliyat edilmesi düşüncesinin yanlış olduğunu söylerken, mecburi durumlarda ameliyatın tercih edildiğini vurguladı.

Bel fıtığında doğru bilinen yanlışlar

Bel fıtığında doğru bilinen yanlışları açıklayan Dr. Ahmet İnanır, Her bel ağrısı fıtıktır bilgisi yanlış. Doğrusu bel ağrılarının yüzde 95 nedeni fıtık değildir. Bel fıtığı olan kişilerde ağrı mutlaka olmalıdır düşüncesi yanlış. Doğrusu; fıtık için ağrı, uyuşma-karıncalanma, kuvvet kaybı şart gibi görülüyor olmasına rağmen fıtığı olup da hiçbir bulgu ermeyen bireylerin sayısı oldukça çoktur. Bel fıtığı sadece ağır kaldıranlarda görülür düşüncesi yanlış.Doğrusu; kilo başta olmak üzere sürekli oturmak, sürekli ayakta iş yapmak, eğilerek yapılan ev işleri cinsel aktiviteler, yanlış yapılan sporlar hatta plates bile fıtığa neden olabilmektedir. Sert yerde yatmak fıtığa iyi gelir düşüncesi yanlış.Doğrusu; bireyin kilosuna göre yatak seçimi önemlidir. Genellikle ortopedik yatak ön plana çıkmaktadır. Hareket etmek yerine oturmak tercih edilmelidir düşüncesi yanlış. Doğrusu,oturmak bele binen yükü artırır, 10-20 dakikadan fazla sürekli oturulmamalıdır. Ve sürekli ayakta durulmamalıdır. Sürekli korse takmak gereklidir düşüncesi yanlış. Doğrusu; korse beldeki kasların zayıflamasına yol açar düşüncesi de yanlıştır. Alçı durumu gibi düşünülmesi bilgi eksikliğidir. Son yayınlar ''Doktorunuzun uygun gördüğü kadar korse takabilirsiniz'' fikrine sahiptir. Fıtık hastasına kilo zarar vermez düşüncesi yanlış. Doğrusu; omurga hastalıklarında kilo çok önemli bir etkendir. Fıtığın iyileşmesini engeller. Yeni fıtık oluşmasına katkı sağlar'' şeklinde konuştu.

''Her bel fıtığı mutlaka ameliyat demektir düşüncesi yanlış''

Her bel fıtığının mutlaka ameliyat olması gerektiği düşüncesinin yanlış olduğunu aktaran Dr. İnanır,''Doğrusu; bel fıtığında ameliyat zarar veren bir işlemdir. Ancak mecburi ameliyat gerektiren durumlarda ameliyatın bu zarar verici etkisine göz yummak zorunda kalırız. Gerçek tedavi fıtıklaşan kısmın yerine geri döndürülmesidir. Aksi halde hastanın ileriki aylar-yıllar içinde yeni problemler yaşamasına sebep olmuş oluruz. Tekrar belirtmek gerekirse Ameliyat kararı detaylıca incelenerek bir komisyon kararı ile verilmelidir. Bel fıtığını her doktor tedavi edebilir düşüncesi yanlış. Doğrusu; bel fıtığından değil yanlış tedaviden korkun. Hatta gecikmekten ve geciktirilmekten korkun. Mutlaka bu konuda uzman ve tecrübeli doktorları seçiniz. Aksi takdirde tedavi süreci gecikme sebebiyle bile zora sokulmaktadır'' diye konuştu.

Dr. İnanır, sözlerine şöyle tamamladı: ''Fıtık hastasıyım hayatıma ilaçla devam ediyorum düşüncesi yanlış. Doğrusu; oluşmuş olan fıtığın küçülmesi için gerekli önlemler ve egzersiz programı öğretilmeli, yeni bir hayat tarzına başlamalıdır. Kişi uzun süre aynı pozisyonda kalmamalı, oturma ve ayakta kalma süresi kısa tutulmalıdır. Oturulan koltuklarda bel kavsini destekleyen bir yastığın kullanılması alışkanlık haline getirilmelidir. Yere eğilmek yerine çömelerek işlerin yapılmasına özen gösterilmelidir. Yatmak için ortopedik yatak seçimine dikkat edilmelidir. Yataktan kalkarken, yan yatılarak kollardan destek alınarak oturulmalı, sonra ayağa kalkılmalıdır. Ayrıca gerekli ise kilo kontrolü bakımından bir diyet programına başlanmalıdır. Bel fıtığı ameliyatı çok zararlıdır düşüncesi yanlış. Doğrusu; bel fıtığı ameliyatı zatında vücuda zarar verir ancak mutlak gerekli vakalarda yapılmak zorundadır. Kolayca yapılacak bir işlem değildir. Ve kolayca karar verilmesi hiç doğru değildir.Hastalar ameliyat sonrası hemen işe dönebilir düşüncesi yanlış.Doğrusu; hastanın kolayca işe döndürülmesi, bir hatadır. Hastaların ameliyat sonrası disk yüksekliği azalır. Ve son derece dikkat etmelidir. Yoksa ileride fıtık çıkmasına, dejeneratif disk gelişmesine ve kireçlenmeye zemin hazırlanmış olur.Hasta ameliyat sonrası araba kullanabilir, yürüyebilir düşüncesi yanlış. Doğrusu; hastanın araba kullanması bir fıtık davetçisidir. Yürümesi de fıtık davetçisidir''.