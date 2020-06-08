Artık boğaz, baş, kas ağrıları, tat ve koku kaybı veya ishal şikayetlerinden sadece biri bile varsa koronavirüs testi yapılacak.
Koronavirüs testi kriterleri değişti
08.06.2020 - 22:54 | Son Güncelleme: 08.06.2020 - 23:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı, özellikle ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı belirtilerinden biri varsa COVID-19 testi uyguluyordu. Ancak son dönemde ateş, öksürük azaldı, kas ağrısı, baş ağrısı ve koku alamama arttı. Hal böyle olunca bakanlık da kriterleri güncelledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sağlık Bakanlığı,koronavirüs tanı,
709788 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/709788.aspx
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