Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Cansın Çelebi, yaşın ilerlemesiyle birlikte ağız ve diş sağlığında hijyene daha çok dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelebi, Dünya Sağlık Örgütü'nün psikogeriatrik 65 yaş ve üstünü yaşlılık dönemi, 85 yaş ve üstünü çok yaşlılık dönemi olarak tanımladığına işaret ederek “Yaşlanma ile birlikte zihinsel ve fiziksel aktivitelerin kapasitesinde azalmalar, hareket yeteneğinde yavaşlama görülse de, birey kendini yaşlı hissetmeyebilir. İnsan yaşamının süresinin uzamasıyla günümüzde yaşlı nüfusu artıyor. Ve her geçen gün yaşlı bireyler daha bilinçli olup, doğal dişlerini koruyor” dedi.

“Dişleri fırçalamayı unutmamalı”

Yaş ilerledikçe dişlerdeki mine tabakasında aşınmaların meydana geldiğini, dış yüzeyde çatlakların gözlendiğini belirten Çelebi, şöyle devam etti: “Dişin kanalı daralmaya başlar ve diş renginde koyulaşmalar oluşur. Bu tür oluşumlar normaldir. Aşınmalar eğer dişlerin kök kısmında diş ve diş eti sınırında fazlalaşmışsa, dişte zamanla kole çürükleri dediğimiz çürükler gözlenebilir. Aşınan bu çukur alanlara yemek artıklarının daha kolay birikmesi buna neden olur. Bu nedenle diş fırçalama daha da önem kazanır. Yaşlı bireylere daha etkili diş fırçalamaları için otomatik döner başlıklı diş fırçaları önerilebilir. Ağızda kuruluk başlar ve kemikte düzleşme görülür. Bu nedenle kullanılan mevcut protezler zamanla acıtmaya başlayabilir. Bu durumlarda mevcut protezlerde düzeltmeler yapılabilir veya yumuşak astarlarla desteklenebilir. Çene kemiği de zamanla erir. Bu özellikle diş eksiği bulunan bölgelerde daha da dramatik bir şekilde ilerler. Yaşlılıkla birlikte tükürük miktarı da azalır ve ağız kuruluğu görülmeye başlar. Kuruluk yaşla birlikte artan hastalıklar ve buna bağlı ilaç kullanımına göre de artar. Bu durumlarda ilaç değişikliği yapılabilir, eğer ilaç değişikliği yapılamıyorsa tükürük artışı sağlayan ilaçlar önerilir ve bunu destekleyici diyet uygulanabilir. Sık sık diş fırçalama ve ağız çalkalama, birkaç damla gliserinli su tüketimi gibi basit önerilerle yaşam kalitesi arttırılabilir.”