Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Yıldırım

CEVAP: Boğazda objektif değerlendirilemeyen şekil ve renk değişiklikleri hassas kişilerce hastalık olarak algılanabilir. Bu şikâyetlerle gelen çok hasta oluyorsa da altından pek çok kere bir şey çıkmaz. Uzman muayenesine başvurmalısınız. Kronik farenjit hafif seyirli sağlık problemleri mesela kireçlenme gibi ciddi bir sorun oluşturmadan ömür boyu sizinle kalabilir. Kronik farenjit hafif kulak ağrısı yapabilir. Boğaz bazı kişilerde çok damarlı bir görüntüye sahip olabilir. Genellikle hastalık belirtisi değildir. Süreç doktora gitmek açısından şu an uygundur.

KUYRUK SOKUMU AĞRISININ ÇARESİ AMELİYAT

SORU: Ben 60 yaşında erkeğim. İki yıl önce halk arasında pöç (kuyruk sokumu) denilen yerde zamanla sertlik oluştu. Üzerine oturunca çok ağrıyor. Devamlı yumuşak zemine oturmaya çalışıyorum. Simit de kullandım. İki sefer ortopedi bölümüne başvurdum. MR çekildi ve hiçbir şey olmadığı söylendi. Kırsalda poççik deniliyor. bunun için sınıkçıya (kırıkçı) başvurmayı düşünüyorum. Öneri ve görüşleriniz nedir? (İ.M. Erzurum)

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Atilla Parmaksızoğlu

CEVAP: Kuyruk sokumu ağrısına ilk başlarda ilaç tedavisi ile başlanır. Şikâyetler geçmezse o bölgeye enjeksiyon yapılır. Bu tedavilere rağmen şikâyetler geçmezse ve altı aydan fazla sürmüşse ameliyat etmek gerekir. Bu durumda sizin bu ağrıdan kurtulmanız için ameliyat olmanız gerekiyor.

KORONAVİRÜS SÜRECİNDE HIZLI KİLO VERMEYİN

SORU: Koronavirüs yüzünden eve kapanınca çok kilo aldım. Yaz aylarındayız daha fazla dışarı çıkmaya başladım ve aldığım kilolar beni rahatsız ediyor. Hemen kilo vermek için nasıl bir yöntem izlemem gerekiyor?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Esra Kurt Mutlu

CEVAP: Normalleşme sürecinde insanların en büyük kaygılarından biri de üç aydır hareketsiz kalıp daha fazla yiyerek aldıkları kiloları bir an önce vermek hâline geldi. “Hemen”den ziyade nasıl “daha sağlıklı verebilirim”i düşünmeniz gerekir. Hem hızlı verdiğiniz kilolar kat kat geri döner hem de içinde bulunduğumuz süreçte bağışıklığı düşürecek bir beslenme tarzını uygulamamak gerekir. İnternetten gördüğünüz zayıflama programları yerine, size uygun olan programlarla yavaş yavaş kilo vermeyi tercih edin.