Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Yıldırım

CEVAP: Göğüs ortasında dilimizde iman tahtası da denilen yerde, tıbben ismi sternum olan kemik bulunur. Cilt altı dokusu ince yağsız bir sahadır. Eğer çok zayıfsanız kemik rengi cildi etkiliyor olabilir. Ayrıca kan sayımınız da düşük olabilir. Bu da sarı renk verebilir. Yemek yerken zorlanma ifadesi yutarken zor geçiyor manasında ise bu durum pek kemikle ilgili gözükmemektedir. Arkasındaki göğüs boşluğunun ve yemek borusunun hastalıkları ile ilgili olup olmadığına bakılmalıdır. Fakat kemik çevresi dokularında basmakla gerilmekle ağrı varsa bu kemiğin ve buna bağlı eklemlerle kasların ve bağ dokularının hastalıkları ile ilgili olabilir. Bunun için ortopedi veya romatoloji uzmanlarından yardım alınabilir. Ağız kokusu ağız boğaz mukozası kurulukları diş ve diş eti hastalıkları ve mide rahatsızlıkları ile ilgili olabilir. Sigara ve çayın az ötesi kullanımı ağız boğaz dokularını kurutur ve yüzeyde üreyen mikroplar koku yapar. Özet olarak evvela dâhiliye uzmanına, takiben de eğer bu uzmanımız tavsiye ederse diğer bir branş uzmanına görünmelisiniz.

MİDEMDEKİ ŞİŞLİK RAHATSIZ EDİYOR

SORU: Midem her zaman şiş ve sanki göbeğim benden bağımsız bir organ gibi. Bunun yanında sürekli gaz problemi yaşıyorum. Bunun sebebi nedir acaba?

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sabahattin Gül

CEVAP: Sorunuza bu şekilde cevap vermek mümkün değil. Zira mideniz, onikiparmak bağırsağınız, safra keseniz, pankreasınız, kalın bağırsaklarınız hepsi hemen hemen aynı lokasyondalar. Dolayısıyla bir iç hastalıkları uzmanına muayene olup gereken tetkikleri yaptırmakta fayda var. Ancak gerekli tahliller ya da doktorunuzun tavsiye edeceği görüntüleme yöntemleri yapıldıktan sonra kesin bir teşhis konabilir.

SIKIŞMA SENDROMUNA AMELİYAT ŞART!

SORU: Hocam MR sonuçlarına göre sol omuzumda kireçlenme, sıvı, iltihap ve kas sıkışması var. 10 aydır bu ağrıları çekiyorum geceleri uyuyamıyorum. Toplam 24 seans fizik tedavi gördüm hiçbir değişiklik olmadı. Ayrıca iki defa eklem içi enjeksiyon da yapıldı. Sayın Hocam Allah rızası için yardımcı olun şimdiden teşekkür ederim 10 aydır bu ağrıları çekiyorum. -Sedat Nak-

Karabük Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Atilla Parmaksızoğlu

CEVAP: Sözünü ettiğiniz şikâyetleriniz ve MR bulgularınıza göre sizde sıkışma sendromu var. Bu aşamada ameliyat gerekir. Ameliyatla hemen iyileşirsiniz.