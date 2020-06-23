Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Hastalığı yaşamamış ve yakınlarını kaybetmemiş kişilerin virüsün ciddiyetini anlamadığını söyleyen Tunç “Âdeta ölümü yaşıyorsunuz. Sanki bir bıçağı saplıyorlar ve kalbimde çeviriyorlar gibi hissediyordum. Çevremdekilere 'Hastaneye gitmeyeceğim' dedim. Çünkü oraya giden gelmiyordu. Öleceksem de evimde ölecektim. Sokaklarda şu anda maske takmayanları ya da fiziki mesafe konusunda olumsuz örnekleri görüyorum. Çok üzülüyorum. Yaşadığım acıları bilselerdi, bırak maske takmamayı sokağa çıkmazlardı" dedi. Ölümün yakınlaştığını hissettiğinde ailesine vasiyetini bile bildirdiğini ifade eden Tunç "Çünkü aynı odada bir hafta önce beraber oturduğum kayınpederim vefat etti. Ölüm bana çok yakındı" diye konuştu.