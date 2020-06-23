Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Zilal Hocagil

CEVAP: Gebelikte fazla yediğiniz zaman bu, bebeğin daha sağlıklı olacağı anlamına gelmiyor. Bilakis fazla yemek insilün direncine sebep olup gebelikte diyabet hastalığına yol açabilir. Gebelikte diyet dediğimiz şey kişinin gıdayı az alması değildir. Ortalama bir erişkinin vücut kilosunu idame ettirebilmesi için günde 1.800-2.000 kalori civarında alması gerekir. Ama biz gebelere kalori bazlı bir diyet önermeyiz. Daha ziyade besin değeri yüksek kaloriden fakir, eskiden aldığı kaloriye 300 kalori eklese yeterli olacak bir diyet öneririz. Bu da 1/3 protein, 1/3 yağ, 1/3 karbonhidrat dediğimiz standart diyetten farklı değildir. Sadece burada önemli olan şey, gebeler özellikle ilk 24 haftada kan şekeri ve tansiyon düşüklüklerine çok duyarlıdırlar ya da kan şekeri yükseklikleri yaşarlar. Bunun için üç öğünü ana öğün olmak üzere sık sık ve az az beş altı öğün yemelerini tavsiye ederiz. Toplumsal olarak karbonhidrat ağırlıklı besleniyoruz. Oysa sağlıklı gebelikte protein, yağ, karbonhidrat vitamin ve minerallerin dengeli ve düzenli olarak alınması gerekir. Mesela toplumda demir eksikliği çok sık görülür. Kırmızı etten fakir, pirinç buğday ağırlıklı bir diyetle beslenirsek kadınlarda gördüğümüz demir eksikliği ileriki dönemlerde bebeklerde gelişme geriliğine sebep olabilir.

ÇOCUKLARDA DİZ AĞRISI ÖNEMLİDİR

SORU: Merhaba Isparta’dan yazıyorum. Oğlum 11 yaşında. Dizinin ağrıdığını söylüyor hep. Bastırınca acıyor, bazen de şişiyor. Romatizma mıdır? Ne yapalım? Pandemi korkusundan doktora da gidemiyorum.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Atilla Parmaksızoğlu

CEVAP: Çocuklarda diz ağrısı önemlidir. Sebebinin araştırılması gerekir. Bunun için muayene ve tetkik yapmak gerekir. Mutlaka doktora başvurulmalıdır.

MERDİVEN ÇIKARKEN ZORLANIYORUM

SORU: Hoca’m, dizimdeki ağrı için film çekildi. Dizlerimde sıvı kaybı çıktı. Doktor, iğne olman lazım dedi. İğnenin faydası olmayan çok insanla konuştum. Dizlerimdeki ağrı merdiven inerken ve namaz kılarken daha çok oluyor. Ne yapmalıyım? Lüften yardımcı olun.

CEVAP: Size nasıl bir tedavinin yapılacağına yaşınıza, röntgen, MR ve en önemlisi muayene bulgularına göre karar verilebilecek bir durum. Bu sebeple bir doktora görünmeniz, gerekli tetkikleri yaptırmanız gerekir.