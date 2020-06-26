Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilimsel çalışmalar sonucu, uzun yıllardır hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir ilacın aynı zamanda kök hücre sayılarını önemli ölçüde artırdığı saptandı. Dr. Yüksel Büküşoğlu, "Çok yeni bir bilimsel çalışma, nebivolol etken maddeli, çok uzun yıllardır yüksek tansiyon tedavisinde kullandığımız bir ilacın aynı zamanda kök hücrelerin sayısını önemli ölçüde artırabildiğini, çoğalmasını da hızlandırabildiğini gösteriyor. Vücudun yenileyici, onarıcı, gençleştirici kapasitesini oluşturan kök hücrelerin çoğalmasını ve sayısının basit bir şekilde artırılmasını sağlayabilecek bu çalışma çok önemli ve etkili olabilir. Yıllardır hipertansiyon tedavisinde kullandığımız ve kalp damar sağlığı üzerinde koruyucu etkilerini zaten bildiğimiz böyle bir ilacın aynı zamanda kök hücreler üzerinde böylesine etkileri olması son derece şaşırtıcı ve sürpriz." şeklinde konuştu.

"Kök hücreler sayesinde vücudumuz kendini yeniliyor"

Kök hücreler sayesinde vücudun kendi kendini yenileyip gençleştirebildiğini belirterek, Dr. Büküşoğlu, "Kök hücreler vücudun iyileştirme, onarma, tamir etme ve gençleştirme yeteneğini oluşturuyor. Dolayısı ile vücudumuzun sağlıklı, genç ve işlevsel kalması doğrudan kök hücrelerimizin sayısı ve fonksiyonlarıyla ilgili. Sağlıklı beslenmenin yanı sıra belki de hekim kontrolünde kullanılan böylesi bir tansiyon ilacı da vücudumuzdaki kök hücrelerimizin sayısını ve işlevselliğini artırabilir” ifadelerini kullandı.

Dr. Büküşoğlu, kök hücre tedavisinin tıbbın birçok alanında çok sayıda hastalığın tedavisinin yanı sıra diz ve kalça kireçlenmesi, kıkırdak hasarı, menisküs, eklem tedavileri ve estetik amaçlarla da kullanıldığını söyledi.