Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Henüz 23 yaşındayken kadavradan rahim nakli gerçekleştirilen Derya Sert, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bahçeci ve ekibinin yaptığı tüp bebek uygulaması ile çocuk sahibi oldu. Derya Sert'in dünyada bir ilk olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ömer Özkan”Derya embriyo transferinden sonra çok başarılı bir gebelik geçirdi. Bebek şu anda 22 günlük ve 910 gram. Doğduğu andan itibaren hiç entübe olmadı. Yenidoğan ünitesinde destek tedavisine devam ediyoruz. Anne sütüyle ve sonda aracılığıyla besleniyor" diye konuştu.

Derya Sert’in bebek sahibi olmayan kadınlar için umut olduğunu belirten Prof. Dr. İnanç Mendilciğolu “Kısırlık tarihe geçecek demek çok zor ama doğuştan rahmi olmayan insanlar var. Bunların çocuk doğurmaları için tek yol bu gibi görünüyor. Şu anda erken evrelerindeyiz. Ama çok daha yaygınlaşacağını düşünüyorum. Bu vaka da büyük kazanımlar olacaktır" dedi.