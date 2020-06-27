Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ayşe Meryem Uslu

CEVAP: Sakatat tüketimini gebelikte önermiyoruz. Çünkü özellikle gebeliğin ilk üç ayında karaciğer gibi A vitamini ve depolanabilen tüm vitaminler açısından zengin beslenme anne rahmindeki bebek için toksik olabiliyor. Bir müddet daha yememenizi tavsiye ediyorum.

GEBELİK BULANTISI HASTALIK BELİRTİSİ OLABİLİR

SORU: İyi günler. Eşim 22 haftalık hamile. Ama çok midesi bulanıyor. Sürekli kusma hissi olduğunu söylüyor. Bu yüzden evde yemek pişiremiyoruz. Etraftan duyuyorum, bu güne kadar geçmesi lazımdı diyorlar ama geçmedi. Tehlikeli bir durum var mı? Bize yardım edin. Bebek haberinin zevkini bile yaşamadık.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ayşe Meryem Uslu

CEVAP: Gebelikte bulantı ve kusmalar genellikle gebeliğin 8.-12. haftaları arasında yoğundur. Bu bulantı hissi gebelerin yüzde 80’inde 16. gebelik haftasından sonra kaybolur. Gebelerin yüzde 20’sinde ise doğuma kadar devam edebilir. Fakat gebeliğe eşlik eden tiroit fonksiyon bozukluğu, gastrit, reflü, üriner sistem enfeksiyonları gibi bazı nedenler de bulantı ve kusmayı şiddetlendirebilir. Doktorunuz bu sebepleri araştırdıktan sonra gerekli tedaviyi uygulayacaktır.

EŞİMİN AMELİYATI RİSKLİ Mİ?

SORU: Eşimin uyluk kemiğinin üstünde 5 santim çapında büyük bir kitle var. Hastaneye götürdük. Patoloji yapıldı kanser hücresi olduğunu söylediler. Kanser, kemiğe ve içindeki sinirlere de zarar vermiş. Doktorlar ameliyatın çok riskli olduğunu söylediler. Ben sizden bu ameliyatla ilgili bilgi edinmek istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim. (Giresun)

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Atilla Parmaksızoğlu

CEVAP: Önemli bir durumdan bahsediyorsunuz. Anlattıklarınıza göre hem ameliyat hem de ilaç ve radyoterapi gerekir gibi görünüyor. Ancak kesin bir tedavi protokolü belirleyebilmek ve kesin bir şey söyleyebilmek için hastanın muayenesi, bölgenin ve tüm vücudunun incelenmesi gerekir.