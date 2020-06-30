Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Uzm. Psikiyatrist Hatice Çizmecioğlu

CEVAP: Koronavirüs salgını ile birlikte kendimiz ve sevdiklerimiz için endişelenmekte oldukça haklı olduğumuz bir süreç yaşıyoruz. Hatta salgının henüz devam ettiği göz önüne alındığında bu kaygımızın bize fiziki mesafe, maske, hijyen gibi hayati öneme sahip tedbirleri hayatımızda tutmak için gereken uyanıklığı vermesi açısından faydalı olarak bile değerlendirilebilir. Fakat sizin durumunuzdaki gibi korku düzeyine gelmiş kaygı durumu başka durumları işaret edebilmektedir. Pandemi gibi olağanüstü süreçler başlı başına zorlayıcı olan dönemler olsa da herkesi etkileme şiddeti ve tarzı kişinin önceki yaşam olaylarından, hayata, ölüme dair atfettiği anlamlardan, daha önceki kayıp, hastalık gibi birçok olaydan etkilenmektedir. Bu dönemde ortaya çıkan sıkıntılar o kişinin özelinde değerlendirilmelidir. Böyle olağanüstü dönemler kişilerin hayata dair anlamlarını bilinçli veya bilinçsiz olarak yeniden değerlendirdikleri dönemlerdir. Bundan dolayı böyle olağanüstü dönemler kaygı, korku gibi yoğun ve zorlayıcı duyguları getirse bile büyük fırsattır.

BAŞA ÇIKAMIYORSANIZ YARDIM ALIN

Normal zamanda önemsenmeyen sıkıntılar bu dönemlerde daha yüksek düzeyde hissedildiği için kişiler sorunlarını erteleme eğilimini gösteremez hâle gelir. Bu da yardıma hazır hâle gelmesini sağlamaktadır. Sizin için de bu problemin sadece salgından kaynaklanan bir problem olmadığı ama salgınla birlikte daha netleştiği ortadadır. Size tavsiyem bu fırsatı iyi değerlendirmenizdir. Öncelikle sizi tıbbi açıdan değerlendirmesi ve gerekirse rahatlamanızı sağlayacak ilaç tedavisini başlatması için bir psikiyatri uzmanına başvurmanız ve eş zamanlı olarak da kaygılarınız, hayatınızda kaygıyı tetikleyen faktörler ve onlarla nasıl başa çıkacağınızı keşfetmeniz için psikoterapi sürecine girmenizdir.