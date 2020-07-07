Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandeminin ilk günlerinde “maske ve fiziki mesafe kuralının” yaygın olmaması sebebiyle virüsü kaptığını söyleyen Kartal Hürriyet Mahallesi Muhtarı Fatih Ekiz “Sabah, muhtarlıkları açtığımız zaman bir hafta boyunca her gün üç dört bin kişi geldi. Maskenin ve fiziki mesafenin bu kadar önemli olduğunu bilmiyorduk. Nisan başında grip oldum ve merdivenlerden inip çıkamadığımı hissettim. Grip belirtileri yanı sıra ateş, ishal, baş ağrısı, vücut kırgınlığı ve üç gün içinde aşırı kilo verme ortaya çıktı. İlk 15 günlük sürede yaklaşık 20 kilo kaybettim. Aile apartmanında oturduğumuz için ailemde toplam 21 kişide Covid-19 tespit edildi. Bu kişilerin içinde belirtisi olan da tek kişi bendim. Eşim ve çocuklarım belirtileri olmadan Covid-19'a yakalandı” dedi.

İki defa plazma bağışında bulunan muhtar Ekiz “Herkesten isteğim, devletin ve belediyelerin uyguladığı kurallara kızmayalım, bunlara uyalım, uymayanları uyaralım ve kalp kırıp incitmeyelim. Benim yaşadıklarımı yaşasalar insanlar maskeyi ömür boyu çıkarmazlar” diye konuştu.