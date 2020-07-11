Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Kadir Egemenoğlu

CEVAP: Göz kusurları bebeklikten itibaren kendini belli eder. Eğer problem varsa ışıktan çok rahatsız olur ya da fotoğraf çekiminde anne baba göz hareketlerindeki farklıktan bir problem olduğunu fark eder. Erken çocukluk döneminde en çok iki göz arasındaki kırma kusurları, yani bir gözü diğer gözünden daha fazla hipermetrop olduğu problemi, astigmat yani baktığı nesneyi çarpık görme problemini görüyoruz. Okul döneminde daha çok miyop sorunları ile bize geliyorlar. Çocuklarda rutin göz kontrolü mutlaka yapılmalıdır. Kliniğimize gelen bir aylık bebeklerin kontrollerini yapıyoruz. Eğer bu dönem atlanmışsa altı ay, iki yaş ve dört yaşta kontrollerini yapıyoruz. Ancak üç yaşı geçirilmemelidir. Çünkü verilecek tedaviler, gözlük, göz kapamalar ve şaşılık tedavileri için üç yaş sınırdır. Bu zamana kadar yapılan tedaviler daha başarılıdır.

DİZDE KİREÇLENME VARSA YÜRÜME BANDINDAN UZAK DURUN

SORU: Hoca’m merhaba, diz ağrısı çekiyorum. Doktora gittiğimizde kireçlenme var dedi. Biraz da kilom fazla. Aynı zamanda zayıflamam gerektiğini de söyledi. Spor yapacak imkânım yok. Evde kızımın yürüme bandı var, onda yürüsem olur mu?

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Atilla Parmaksızoğlu

CEVAP: Kireçlenme yıpranmadır. Eklem kıkırdağının aşırı kullanma, fazla ayakta kalma, uzun yol yürüme ya da şişmanlık gibi mekanik sebepler ya da romatizmal hastalıklar, eğrilikler gibi sebeplerle hasar görmesidir. Kıkırdak önce yumuşar sonra saçaklanır ve en son aşamada da erir. Kemikler birbirine değdikçe ağrı yapar. Ağrı önce uzun yürüyüşlerde sonra daha kısa yürüyüşlerde en son aşamada da istirahat sırasında ortaya çıkabilir. Yıpranmanın

oluşumunu engellemek veya en aza indirmek için eğer hastanın kalça ve dizinde herhangi bir şekil bozukluğu varsa o bozukluğun mutlaka yıpranma ilerlemeden düzeltilmesi gerekir. Uzun yol yürüyüşlerinden, kilo almaktan kaçınmak gerekir. Kilo vermek ve egzersiz için kısa yürüyüşleri tavsiye edebilirim. Ancak asla ve asla yapmamaları gereken yürüme bandı kullanmaları olacaktır. Çünkü dizi en çok yıpratan, yürüme bandıdır.