Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz bilim adamları, virüsün nefessiz bırakarak değil, kan pıhtılaşmasına yol açarak öldürdüğünü tespit etti. Ancak araştırmanın başkanlığını yapan Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Profesör Graham Cooke, bunun herkes için geçerli olmayabileceğini dile getirdi. Cooke “Vardığımız sonuçlara göre Covid-19 damara çok zarar veriyor. Hangi hastada ve hangi damarlarda pıhtılaşma görüleceğini tam olarak bilemiyoruz. Şimdi, kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçların işe yarayıp yaramadığını araştırıyoruz” diye konuştu.