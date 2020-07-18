İngiliz bilim adamları, virüsün nefessiz bırakarak değil, kan pıhtılaşmasına yol açarak öldürdüğünü tespit etti. Ancak araştırmanın başkanlığını yapan Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Profesör Graham Cooke, bunun herkes için geçerli olmayabileceğini dile getirdi. Cooke “Vardığımız sonuçlara göre Covid-19 damara çok zarar veriyor. Hangi hastada ve hangi damarlarda pıhtılaşma görüleceğini tam olarak bilemiyoruz. Şimdi, kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçların işe yarayıp yaramadığını araştırıyoruz” diye konuştu.
Nefes kesmiyor kanı donduruyor!
18.07.2020 - 06:33 | Son Güncelleme: 18.07.2020 - 06:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyayı etkisi altına alınan koronavirüsün, nefes yetmezliğine yol açtığı ve bu sebeple insanı öldürdüğü biliniyor. Ancak İngiltere’de yapılan bir araştırma bütün bilinenleri değiştirdi.
Etiketler : koronavirüs,
718889 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/718889.aspx
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