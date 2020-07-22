Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'de Southampton Üniversitesi'nde geliştirilen bir ilacın sonuçları olumlu geldi.



TEDAVİYİ KOLAYLAŞTIRAN İLAÇ

Covid-19 tedavisinde kullanılan ilacın yoğun bakım ihtiyacını yüzde 79 oranında azalttığı belirtildi. Solunum yoluyla alınan SNG001 adındaki ilaç şimdiye kadar 100 hasta üzerinde denendi. SNG001 aşıdan farklı olarak hastalık süresinde hastaların tedavi sürecinde kullanılabiliyor. SNG001'de vücudun virüslerle mücadele ettiğinde ürettiği belirtillen interferon beta adındaki bir proteinin bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan ilacın etkilerine yönelik sonuçlar sadece İngiliz basınında yer aldı. Araştırmacıların henüz sonuçları herhangi bir bilim dergisinde yayımladıkları belirtildi. Daily Mail'in haberine göre ilaç onay alırsa Covid-19 tedavisindeki en önemli adımlardan biri olacak. Üniversiteyle birlikte ilacı geliştiren Synairgen şirketinin kısa zamanda resmi verileri açıklaması bekleniyor.

Kaynak: NTV