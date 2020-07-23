Önce eşi daha sonra kendisi ve annesi hastalanan Prof. Dr. Elgin “ABD'de sigortamız vardı ama doktora ulaşmak kolay olmuyordu. ABD'de devlet hastanesi diye bir kavram yok, her şey özel sektöre bağlı. Devlete bağlı üniversite hastanesi var ama bu hastaneler de özel. Orada her şey para. Türkiye’de 112’yi çağırıyorsunuz ücretsiz geliyor. Orada ambulans bile paralı. Annemin beş günlük tedavisi için 30 bin dolar ödedik ” dedi. AA
'Türkiye pandemiyi ABD’den iyi yönetti'
23.07.2020 - 02:59 | Son Güncelleme: 23.07.2020 - 03:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'de ailesiyle birlikte New York’ta koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Ceyhun Elgin, Türkiye'de alınan tedbirler ve sağlık çalışanlarının pandemideki çalışmasının çok başarılı olduğunu söyledi.
Etiketler : koronavirüs,abd,abd corona,
720036 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/720036.aspx
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