Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önce eşi daha sonra kendisi ve annesi hastalanan Prof. Dr. Elgin “ABD'de sigortamız vardı ama doktora ulaşmak kolay olmuyordu. ABD'de devlet hastanesi diye bir kavram yok, her şey özel sektöre bağlı. Devlete bağlı üniversite hastanesi var ama bu hastaneler de özel. Orada her şey para. Türkiye’de 112’yi çağırıyorsunuz ücretsiz geliyor. Orada ambulans bile paralı. Annemin beş günlük tedavisi için 30 bin dolar ödedik ” dedi. AA