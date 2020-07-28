Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trafik kazalarının en önemli sebeplerinden birinin uykusuzluk olduğunu söyleyen Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, Kurban Bayramı sebebiyle tatile ya da memleketlerine gidecek sürücülerin yola çıkmadan önce uykusuz kalmamaları gerektiğini belirterek “Uyku rutininin dışına çıkmak uykunun etkinliğini bozuyor, buna bağlı olarak da dikkat azalıyor. Yolculuğa çıkmadan normal uyku sürecini bozmamak gerekiyor. Uzun yolculuklarda iki üç saatte bir en az 15 dakikalık mola verilmesi gerekiyor. Çünkü yorgunluğa bağlı olarak kişinin uykusu bastırıyor. Sürücülerin yola çıkmadan önce süt ve süt ürünleri tüketmemelerini istiyoruz. Molalarda küçük bir yürüyüşün ardından kafeinli bir içecek kullanmaları gerekiyor" dedi.