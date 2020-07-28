Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yeni tip koronavirüs salgınına dair açıklamalarda bulundu.

Covid-19 pandemisinin, DSÖ'nün şimdiye kadar karşılaştığı en büyük sorun olduğunu söyledi.

DSÖ daha önce 2 kere Ebola, Zika, çocuk felci ve domuz gribi için küresel sağlık krizi ilan etmişti. Covid-19, örgütün ilan ettiği altıncı küresel sağlık krizi oldu.

Dr. Tedros, "Bu, uluslararası sağlık düzenlemeleri kapsamında ilan edilen altıncı küresel sağlık krizi oldu. Ama rahatlıkla en ciddi kriz. WHO'ya bildirilen vaka sayısı 16 milyonu aştı, can kaybı da 640 bini geçti, pandemi hız kazanmaya devam ediyor. Son altı haftada vaka sayısı ikiye katlandı." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde aşılması gereken çok fazla sorunun olduğunu ifade eden Dr. Ghebreyesus, önlemlerin önemine değindi.

DSÖ Genel Direktörü, "Eğer önlemler uygulanırsa vakalar azalır, aksi durumda ise artar" dedi. Dr. Ghebreyesus, Kanada, Çin, Almanya ve Güney Kore'nin salgınla mücadele yöntemini övdü.