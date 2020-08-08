Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Ülkemizde de bu tedaviyi uygulayan grupların Sağlık Bakanlığı ile birlikte bir çalıştay düzenleyerek tedavinin standartlarının belirlenmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Karaöz “Gelmesi muhtemel görünen ikinci belki de üçüncü dalgaya karşı kök hücre silahı ile hazırlıklı olmalıyız” dedi. Sağlık Bakanlığının bireysel başvurularla Covid-19 enfeksiyonunun kök hücre ile tedavisine izin verdiğini belirten Prof. Dr. Karaöz “Ülkemizde birçok hastane ve grup bu tedaviyi yürütüyor. Bizim uluslararası standartlarda ürettiğimiz hücreler bugüne kadar ülke çapında çeşitli hastanelerde 50’ye yakın Covid-19 hastasında kullanıldı ve ortalama yüzde 60 oranında başarı elde edildiği görüldü. Bu hastaların tamamı uzun süre yoğun bakımda kalmış, entübe, PCR pozitif ve bilinen bütün tedaviler uygulanmış ve ne yazık ki sonuç alınamamış hastalardı. Özellikle uzun süre entübe olan ve sonuç alınamayan hastalarda bu silahın denenmesinde fayda olabilir” diye anlattı.

VİRÜS, ORGAN YETMEZLİĞİ İLE ÖLDÜRÜYOR

İstinye Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Araştırma Uygulama Merkezinin de kurucusu olan Prof. Dr. Karaöz, Covid-19’un solunum yolundan girerek akciğere yerleştiğini ve burada çoğalarak diğer organlara saldırdığını belirterek “En çok sevdiği hücreler de böbreklerde, karaciğerde, gastrointestinal sistemde bulunan ACE2 reseptörünü içeren hücreler. Virüs damarlarımızın yüzeyini döşeyen hücrelere giriyor. Bağışıklık sistemimiz de bu virüse karşı aşırı reaksiyon göstererek ‘sitokin fırtınası’ dediğimiz durumu oluşturuyor. Aşırı reaksiyon vücudun kendi kendine zarar vermesi ile sonuçlanıyor. Bu virüsle enfekte hastalarda çoklu organ yetmezlikleri görülüyor. Akciğer başta olmak üzere böbrekler, karaciğer ve hatta beyin etkileniyor. Sepsis gelişiyor; hastalar bu şekilde kaybediliyor” dedi.

ALMANYA'DA KORONAVİRÜS HASTALARINA UYGULANIYOR

Almanya’nın bütün Covid-19 hastalarına rutin kök hücre tedavisi uyguladığını ifade eden Prof. Dr. Karaöz “Bildiğim kadarıyla başta ABD olmak üzere Kanada, Japonya, İspanya, İtalya, Pakistan, Ukrayna, ve Danimarka’da Covid-19 hastalarına kök hücre tedavisine ilişkin birçok proje devam ediyor. Bazı ülkelerde ise rutin bir metot olarak uygulanıyor. Mesela en son Abu Dabi’de 2.500 hastaya kök hücre tedavisi yapıldı. Yayınlanan sonuçlar başarılı” dedi.

AYNI METOT KEMİK İLİĞİ NAKLİNDE DE KULLANILIYOR

Covid-19’da yeni doğmuş olan bebeklerin kordon kanından elde edilen mezenkimal kök hücre adı verilen hücrelerin kullanıldığını söyleyen Prof. Dr. Karaöz “Aslında Covid-19’da yaşadığımız sitokin fırtınasına benzer süreçleri allojenik yani farklı bireyler arasında gerçekleştirilen kemik iliği nakli sonrasında da yaşayabiliyorduk. GVHD (Greft versus Host Disease; Konağa karşı greftin reaksiyonu) adı verilen probleme karşı mezenkimal kök hücreleri Türkiye’de kemik iliği transplantasyonu yapılan birçok merkezde tedavi amaçlı kullanılıyor. Ülkemizdeki ilk Covid-19 enfeksiyonu kapan hekimlerden birisi olan Dr. S.K’ye bu tedavi uygulandı ve başarılı oldu. Günümüze kadar hem biz hem de diğer birçok grup bu tedaviyi Sağlık Bakanlığının izni ve gözetiminde uygulamaya devam ettik. Şu ana kadar bizim ürettiğimiz hücreler 50 civarında hastaya uygulandı. Diğer hastanelerde de önemli vaka sayılarının oluştuğunu düşünüyorum. Kök hücre Covid-19’a karşı şu anda elimizdeki önemli bir silah. Çünkü ölüm döşeğindeki hastalarda başarılı sonuçlar verebiliyor” diye konuştu.