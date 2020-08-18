Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Hekime şiddette eski normale hızla döndüğünü söyleyen AHESEN Bilim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ersin Akpınar “Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı bu şiddet oranı 2009 yılı ve öncesi yüzde 21,2 olan sağlıkta şiddet oranları, 2020 yılının ilk yarısında yüzde 54,9 olarak kayıtlara geçmiştir” dedi. Pandemi dönemindeki alkışla yapılan moral desteği, fiziki mesafe ve tedbirlerin yerini eskiden olduğu gibi şiddete bıraktığının altını çizen Prof. Dr. Akpınar “Üyelerimiz arasında online gerçekleştirdiğimiz ‘AHESEN - Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet ve Çözüm Yolları Anketi’ne göre sağlıkçılar şiddetin önlenmesine ilişkin tavsiyelerini şöyle ortaya koyuyor: Şiddet sonrası sağlık çalışanı şikâyetçi olmasa bile olaya “kamu davası” niteliği kazandırılıp mahkeme süreci kurumlar tarafından takip edilmeli, Sağlıkta Şiddet Kanunu uygulanmalı, Sağlıkta Şiddet Kanunu TCK’ya eklenmeli” dedi.