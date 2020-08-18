Kızılay Gaziantep Şubesi, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen bağış kampanyası dâhilinde düzenlenen toplantıda konuşan Reşat Soydemir, bir akraba düğününden ailesiyle virüs birlikte kaptığını belirterek “Yapılan hiçbir tedavi işe yaramadı. Plazma tedavisi olmasaydı bugün aranızda olmayacaktım” dedi.
Koronadan kurtulan hastalar immün plazma çağrısı yaptı
18.08.2020 - 02:32 | Son Güncelleme: 18.08.2020 - 02:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’te, koronavirüs tedavisinin ardından iyileşen ve immün plazma bağışçısı olanlar ile plazma bağışıyla hayata yeniden tutunanlar bir araya gelerek bağış çağrısı yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : immün plazma,koronavirüs,
725589 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/725589.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER