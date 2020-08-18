Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızılay Gaziantep Şubesi, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen bağış kampanyası dâhilinde düzenlenen toplantıda konuşan Reşat Soydemir, bir akraba düğününden ailesiyle virüs birlikte kaptığını belirterek “Yapılan hiçbir tedavi işe yaramadı. Plazma tedavisi olmasaydı bugün aranızda olmayacaktım” dedi.