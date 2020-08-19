Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Ulusal İstatistik tarafından sonuçları yayımlanan ve 50 bin kişinin katıldığı rastgele corona virsüs testlerinde Covid-19’la enfekte olanların yüzde 72’sinin virüsü taşıdığından olduğundan haber olmadığı ve hiçbir semptom taşımadıkları aktarıldı.

Ülke genelinde yapılan çalışmada antijen testi uygulandı. Antijen vücuda girdiğinde bağışıklık sistemi tarafından antikor üretimine yol açan yabancı moleküllere deniliyor. Bu sayede test uygulanan kişilerin daha önce Covid-19’la enfekte olup olmadıkları anlaşılabiliyor.

HASTALARIN SADECE DÖRTTE BİRİ BELİRTİ GÖSTERİYOR

Ulusal İstatistik Ofisi, ülke genelinde yapılan testlerde katılımcılara, öksürük, ateş, tat ve koku kaybı gibi semptomlardan hangilerinin yaşadığının sorulduğu ve sadece yüzde 28’in söz konusu belirtilerden en az birine sahip olduğunu söylediğini bildirdi.

Uzmanlar, sonuçlara dayanarak ülkedeki gerçek vaka sayısının resmi olarak açıklanandan 3 kat daha fazla olduğunu düşünüyor. İngiltere’de şu ana kadar 320 bin 286 vaka ve 41 bin 381 virüs kaynaklı ölüm kaydedildi ve mayıs ayından bu yana günülük vaka artışı bin civarında seyrediyor. Ancak, araştırmaya göre ülkedeki günlük vaka artışı sayısı 3 bin dolaylarında olması gerekiyor.

VİRÜSÜ EŞİT ORANDA BULAŞTIRIYORLAR

Bununla birlikte, resmi istatistik kurumunun verileri asemptomatik yayılmanın riskini tekrar gözler önüne seriyor. Uzmanlar, asemptomatik insanların virüsü semptomatik insanlarla eşit oranda bulaştığını daha önce yapılan çalışmalarla ortaya koymuştu.

Güney Koreli bilim insanları tarfından geçen ay yapılan araştırmada semptomları olmayanların corona virüs hastalarıın viral yükünün, öksüren ve ateşlenen enfekte insanlar kadar yüksek olduğunu belirtilmişti. Bununla birlikte, asemptomatik hastaların burunlarında ve boğazlarında SARS-CoV-2 olarak bilinen virüsün belirtileri olan hastalarla eşit miktarda olduğu ve bu yüzden hastalığı yayma oranlarının onlar kadar yüksek olduğu açıklanmıştı.

Bilim insanları, semptomları olmayan kişilerin hızla izole edilebilmesi ve bulaşma riskinin azaltabilmesi için test ve temas takibini artırmanın önemini vurguladı, asemptomatik hastaların da karantinaya alınması gerektiğine dikkat çekti.