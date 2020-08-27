Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin en küçük ve en ağır SMA Tip 1 hastalarından iki aylık Muhammed Ali Rıza Canbakal'ın anne ve babası, evlatlarının hayata tutunabilmesi için umut bağladıkları pahalı gen terapisi için varlarını yoklarını satarak para toplamaya çalıştıklarını söyleyerek “ABD'de 2,4 milyon dolara yapılan Zolgensma’nın (gen terapisi) için arabalarımızı, iş yerlerimizi sattık. Ailemizin yardımıyla 4-5 milyon lira topladık fakat yetmiyor. Muhammed’in hayata tutunabilmesi için bütün kuruluşların bize Allah rızası için destek vermesini istiyoruz” dedi. Tedavinin etkili olabilmesi için ilk altı ay içinde uygulanması gerekiyor.

Antalya’da yaşayan Zeynep ve Oğuz Elmas çifti de bir buçuk yaşındaki kızları Deniz’in tedavisi için global bağış sitesi 'GoFundMe' üzerinden 2,4 milyon dolar toplamaya çalışıyor. Elmas ailesi 13 gün önce başlattıkları kampanyada 11 bin 362 dolar topladı. Fakat Deniz’in tedavisi için 2,4 milyon dolar toplanması gerekiyor. Anne Zeynep Elmas ise bu rakamın yaklaşık 18 milyon TL’yi bulduğunu belirterek büyük küçük demeden herkesi bağış yapmaya beklediklerini söyledi.