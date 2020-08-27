Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklamada “Sağlık Bakanlığının bu konuda yeni bir kararı bulunmamaktadır. 2 Haziran 2020 tarihli Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazısı ile aile hekimlerinin bu konuda rapor verme görevi yoktur. Vatandaşlarımızın aile hekimlerimize bu konuda gereksiz başvuru yapması hem kendileri hem muayeneye gelen diğer hastalarımız ve aile sağlığı merkezi çalışanları ile gereksiz temasına yol açacaktır” denildi.