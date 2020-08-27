Açıklamada “Sağlık Bakanlığının bu konuda yeni bir kararı bulunmamaktadır. 2 Haziran 2020 tarihli Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazısı ile aile hekimlerinin bu konuda rapor verme görevi yoktur. Vatandaşlarımızın aile hekimlerimize bu konuda gereksiz başvuru yapması hem kendileri hem muayeneye gelen diğer hastalarımız ve aile sağlığı merkezi çalışanları ile gereksiz temasına yol açacaktır” denildi.
İdari izin raporu e-Nabız’dan
27.08.2020 - 02:07 | Son Güncelleme: 27.08.2020 - 03:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu, ‘Covid-19 İdari İzin Tanısı’ raporunun e-Nabız’dan alınabileceğini, bu raporun aile hekimleri tarafından verilmesinin Sağlık Bakanlığı mevzuatına uygun olmadığını açıkladı.
Etiketler : İdari izin raporu,e-Nabız,
727496 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/727496.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER