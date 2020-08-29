Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Bugüne kadar 800 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan koronavirüsün bütün hayati organları etkileyebileceğini söyleyen uzmanlar, özellikle kalbin risk altında olduğunu vurguluyor. Covid-19’un solunum yolu ile bulaşan bir virüs olması sebebiyle öncelikli olarak akciğer rahatsızlığı olarak seyrettiğini söyleyen Biruni Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Ulaş Bildirici, akciğerden sonra en çok etkilenen organın kalbimiz ve dolaşım sistemi olduğunu belirterek “Covid-19 teşhisi almış kişilerde özellikle ilk 7 gün kalp krizi geçirme riski diğer benzer hastalıklara oranla daha fazla” dedi.

HASTALIĞI ATLATTIKTAN SONRA DA RİSK DEVAM EDİYOR

Koronavirüsün ilk günlerde kalp krizi geçirme riskini artırırken, hastalık ilerledikçe kalpte ciddi hasarlara sebep olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bildirici “Bunların başında kalp hasarı, kalpte ritim bozukluğu ve damar tıkanıklığı gibi kalp-damar hastalıkları geliyor. Yine önceden kalp hastalığı olan kişilerin koronavirüs enfeksiyonunu ağır geçirme ihtimali de diğer kişilere oranla 5 kat daha fazladır. Bu sebeple hastalar yeni gelişen veya artan nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı gibi belirtileri dikkate almalı ve beklemeden bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır” dedi.

KONTROLLERİ İHMAL ETMEYİN

Covid-19 pandemisinde hastaların kalp sağlığı kontrollerini ihmal etmemelerini gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Halil İbrahim Ulaş Bildirici, kalp hastalıkları riskini artıran beslenme ve hayat tarzından uzak durmak gerektiğini de ifade etti.

Kalp damar hastalıklarının oluşmasında yüksek risk oluşturan durumların öncelikle şeker hastalığı, yüksek tansiyon, genetik geçiş, sigara kullanımı ve yüksek kolesterol olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bildirici “Kalp hastalığı gelişiminde bunların her biri tek başına risk oluşturmakla birlikte kişide ne kadar çok risk faktörü mevcutsa kalp hastalığı görülme olasılığı da o oranda artmış olur. Bunların yanı sıra obezite, hareketsiz yaşam tarzı, aşırı stres ve sağlıksız beslenme de kalp hastalığına zemin hazırlar” dedi.

SICAK HAVADA SOĞUK DUŞ İKAZI

Bunaltıcı yaz sıcaklarını yaşadığımız şu günlerde, uzmanlar kalp hastalarını ani ısı değişimlerine karşı ikaz ediyor. Özellikle soğuk duş almak ve soğuk suya girmenin kalp krizi riskini artırdığını söyleyen Prof. Dr. Bilâl Boztosun ''Kalp hastaları için sıcak havada serinlemek için soğuk duş risklidir. Su ısıyı havaya göre 30 kat daha fazla iletir. Aşırı soğuk su ile duş almak damarlarda büzüşmeye yol açabilir, kalp krizi tetiklenebilir” dedi.

DAMAR TIKANIKLIĞI OLANLAR

Soğuğa maruz kalındığında vücutta ısıyı korumak için nabız ve tansiyonun yükseldiğini, kalbin daha fazla kan pompalamaya başladığını açıklayan Prof. Dr. Boztosun “Serinlemek amacıyla aşırı soğuk suyla duş almak damarlarda büzüşmeye yol açabilir. Eğer kalp damarlarında tıkanıklık varsa, kalp aşırı çalışmaya bağlı olarak yeterince beslenemez ve zorlanır. Sonuçta kalp krizi tetiklenebilir” ikazında bulundu. Çok sıcak bir ortamdan ani soğuk duşa girmenin bayılmalara hatta ölüme varan olumsuz sonuçlarına dikkat çeken Prof. Dr. Boztosun ''Özellikle kalp damar hastalığı bulunan doğumsal kalp hastalığı, ritim bozukluğu, kontrolsüz hipertansiyonu olan veya ciddi kan sulandırıcı ilaçlar kullanan kişiler denize, havuza ani dalış yapmaktan da kaçınmalıdır” diye ekledi.