Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Elde edilen veriler, mutasyonların hastalık üzerindeki muhtemel etkilerini aydınlatarak, hem virüsün bulaşıcılığı hem de aşı ve ilaç çalışmaları için bilim insanlarına değerli bilgiler oluşturacak. 6 kıtada farklı ülkelerdeki hastalardan toplanan toplam 30 bin koronavirüs genom bilgisi üzerinde yaptıkları çalışmalar yapan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Suner Karakülah ile İzmir Biyotıp Genom (İBG) Merkezinden bir grup araştırmacı, özellikle virüsün çoğalmasından sorumlu RdRp ile Nsp14 genlerindeki ve virüsün akciğerlere tutunmasından sorumlu Spike proteininde belirli mutasyonların olduğunu belirlediklerini söyledi. Araştırmacılar bu mutasyonları taşıyan virüslerde yayılım hızının daha yüksek olduğunu ve dolayısıyla bulaşıcılığının da daha fazla olabileceğini ifade etti.